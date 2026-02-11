Video Diana, tânăra însărcinată care a murit în accidentul din Iași împreună cu soțul ei, era căpitan la Jandarmeria Vaslui. Urma să devină mamă a unei fetițe

Un accident tragic pe DN24, în comuna Ciortești, județul Iași, a curmat viața Dianei Iacob, căpitan la Jandarmeria Vaslui, însărcinată, și a soțului ei, omul de afaceri Sorin Iacob.

Un tragic accident rutier a avut loc marți, pe DN24, în comuna Ciortești, soldat cu moartea a două persoane și a copilului nenăscut al unei femei însărcinate. Printre cei decedați se află Diana Iacob, în vârstă de 40 de ani, căpitan în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui. Diana se afla pe locul din dreapta-față în autoturismul condus de soțul ei, omul de afaceri Sorin Ciprian Iacob, 45 de ani, care și-a pierdut și el viața în accident.

Reprezentanții IJJ Vaslui au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan Iacob Diana. Astăzi nu am pierdut doar o colegă, ci un om deosebit și un camarad de nădejde, iar plecarea ei lasă un gol greu de cuprins în cuvinte și o durere profundă în sufletele noastre. Diana a fost un cadru profesionist dedicat, implicat și responsabil, care și-a îndeplinit mereu sarcinile cu seriozitate și demnitate. S-a remarcat prin spirit colegial, disponibilitate și implicare, fiind mereu alături de echipă și contribuind cu calm și echilibru la îndeplinirea activităților din unitatea noastră. În aceste clipe de grea încercare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi ofere alinare, putere și mângâiere. Drum lin printre îngeri, Diana! Nu te vom uita niciodată”, au transmis reprezentanții IJJ Vaslui.

Tragedia a fost cu atât mai dureroasă cu cât Diana urma să efectueze marți o ecografie morfologică, programată inițial pentru luni, dar reprogramată din cauza unui accident al medicului. Întreaga familie aștepta cu nerăbdare venirea fetiței lor, potrivit vremeanouă.

„Doamne cât am așteptat acest copil. Sorin și-a pregătit casa așa cum trebuie. Tocmai își acoperise piscina și o aștepta pe mica prințesă cu tot confortul”, a spus tatăl lui Sorin.

„În urma unui blestemat de accident, astăzi mi-am pierdut fratele, cumnata și nepoțica! Doamne, de ce ai permis asemenea necaz, știind că în urmă cu câteva luni ne-ai luat și mama! Trec prin cele mai grele momente din viața mea, iar durerea este de nesuportat!”, a scris sora lui Sorin.

Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de Sorin Iacob, care conducea un Audi A8 și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un Mercedes S-Class condus de Vlad Ciuburciu, patronul companiei Vascar Vaslui. Acesta din urmă a suferit răni minore.

Diana a fost extrasă din autoturism în stop cardio-respirator și transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași. Medicii au efectuat o cezariană de urgență pentru a încerca salvarea copilului, însă, din păcate, atât femeia, cât și fătul nu au supraviețuit.

„Am mobilizat încă din momentul în care medicul a anunțat că avem această femeie gravidă toate echipele de gardă – chirurgie, terapie intensivă, ortopedie. Am solicitat prezența medicului neonatolog și obstetrician. A repetat stopul, a fost resuscitată din nou și s-a mers cu ea în sala de operații, s-a făcut conform protocolului cezariană în stop. Din păcate copilul a fost și el în stop și s-a declarat decesul”, a declarat Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași.

Sorin Iacob era cunoscut în Vaslui ca proprietar al clubului Cuba și pentru implicarea sa în mediul antreprenorial local, în timp ce Vlad Ciuburciu conduce un important business în industria cărnii, fiind unul dintre cei mai bogați oameni din România.