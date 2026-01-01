search
Un bărbat a căzut într-un pasaj subteran din Timișoara, în noaptea de Revelion, și a avut nevoie de îngrijiri medicale

Publicat:

Un bărbat a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei din Timișoara, în noaptea de Revelion. Jandarmii timișeni care au intervenit pentru salvarea victimei au fost nevoiți să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, pentru a ajunge cât mai rapid la bărbat, notează Opinia Timișoarei. 

„Jandarmii timișeni au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor unui bărbat care a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei. Pentru a ajunge cât mai rapid la victimă, jandarmii au fost nevoiți să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, acționând în regim de urgență”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Timiș.

Aceștia i-au acordat primul ajutor și au monitorizat starea victimei până la sosirea echipajului medical. „Jandarmii i-au sprijinit la scoaterea tărgii din subsol și au asigurat perimetrul pentru a preveni alte incidente. Intervenția rapidă a jandarmilor a fost esențială pentru stabilizarea victimei și asigurarea unui sprijin imediat până la preluarea de către echipajele specializate”, a adăugat sursa citată.

Pasajul subteran din Piața Victoriei nu este funcțional, accesul fiind închis de mai mulți ani.

