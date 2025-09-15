Bătaie în timpul unui zbor Tel Aviv - Bucureşti. 30 de pasageri au fost implicaţi în altercaţie. Poliția a intervenit imediat după aterizare

Un zbor de linie operat de compania HelloJet între Tel Aviv și București s-a transformat în scena unei lupte, după ce un conflict între mai mulți pasageri a degenerat într-o bătaie generalizată. La aterizare, a fost necesară intervenția poliției.

Un incident grav a avut loc în noaptea de 14 spre 15 septembrie, în timpul unui zbor operat de compania HelloJet, între Tel Aviv și Aeroportul Otopeni.

Potrivit unor surse citate de MEDIAFAX, aproximativ 30 de pasageri s-au implicat într-o altercație la bordul aeronavei, într-un conflict care a escaladat rapid și a dus la intervenția autorităților imediat după aterizare.

După aterizarea aeronavei la Otopeni, echipaje de poliție și securitate aeroportuară au fost mobilizate pentru a restabili ordinea. Pasagerii implicați în altercație au fost identificați și conduși la audieri.

Operatorul HelloJet, care a preluat o parte din activitatea fostei companii Blue Air, nu a emis un comunicat oficial legat de incident.

Ştire în curs de actualizare.