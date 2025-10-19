Adolescenți din Oradea, reținuți după ce și-au jefuit un prieten. Ce au reușit să fure

Cinci adolescenți, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați de polițiștii bihoreni pentru o tâlhărie comisă chiar împotriva unui prieten. Tinerii ar fi intrat în apartamentul victimei și l-ar fi amenințat, furându-i mai multe bunuri personale.

Incidentul a avut loc pe 4 octombrie, în jurul orei 21:20, într-un apartament din Oradea. Victima, un tânăr de 19 ani, le-ar fi deschis ușa celor cinci cunoscuți, moment în care patru dintre ei l-ar fi amenințat cu violența și i-ar fi luat un telefon mobil, un microfon și o geacă.

Cel de-al cincilea suspect ar fi rămas în holul de acces, pentru a asigura „paza” în timpul jafului, au precizat anchetatorii.

Suspecți din mai multe localități

Conform comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, tinerii au vârste cuprinse între 15 și 18 ani și provin din Oradea, Sighetu Marmației și Teremia Mare.

„În cauză, polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei din Oradea au demarat imediat cercetările, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor, potrivit Ebihoreanul.

Trei tineri, lăsați în libertate

După finalizarea audierilor, patru dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de tâlhărie calificată. A doua zi, a fost reținut și al cincilea tânăr, cercetat pentru complicitate.

Judecătoria Oradea a respins însă propunerea de arestare preventivă pentru trei dintre ei, iar prejudiciul, estimat la 4.150 de lei, nu a fost încă recuperat.

Ancheta continuă

Cazul este în continuare investigat de polițiști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Ancheta ridică semne de întrebare cu privire la siguranța în locuințe și la comportamentul tot mai agresiv al unor tineri.