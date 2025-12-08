Clasamentul aplicațiilor pe 2025: care a devenit numărul 1 în App Store

Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante.

Cele mai descărcate aplicații din 2025 arată un clasament care nu s-a schimbat față de anii din urmă. În top figurează ChatGPT, de exemplu, pe locul trei, alături de TikTok și Instagram.

Analiza a două dintre cele mai populare magazine de aplicații pentru telefoane mobile, tablete, televizoare, dar și computere, arată că în Google Play, topul celor mai bune aplicații, cărți și jocuri din 2025 – realizat de Google – include cele mai reușite aplicații care „trebuie neapărat încercate”, potrivit Stirile ProTV.

Una dintre aceste aplicații este Focus Friend, creată de Hank Green. Hank Green a realizat o aplicație care te ajută să rămâi concentrat pentru perioade lungi de timp asupra activităților pe care vrei să le finalizezi.

Aplicația a fost lansată în august. Aceasta vă permite să blocați aplicațiile mobile care vă distrag atenția și vă oferă sprijinul unui prieten virtual.

De la lansare, aplicația a câștigat rapid popularitate: a devenit numărul 1 în App Store, iar pe Google Play a fost instalată de peste un milion de ori.

Google a numit Focus Friend o aplicație utilă și drăguță, care ajută în mod eficient utilizatorii să se deconecteze. Focus Friend se remarcă ca un instrument care le reamintește utilizatorilor limitele utilizării tehnologiei.