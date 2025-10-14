Bărbatul urmărit internațional pentru furtul a zece milioane de lei de la Poșta Mare din Timişoara, depistat și arestat în Italia

Românul dat în urmărire internaţională după ce, la sfârşitul lunii mai 2025, a furat zece milioane de lei din Sucursala Timişoara a Poştei Române, a fost depistat marţi, 14 octombrie, în Italia.

„În urma unei strânse colaborări între Biroul Ataşatului de Afaceri Interne Italia şi Serviciul de Investigaţii Criminale Timiş, sprijiniţi de Serviciul Central Operativ al Poliţiei Italiene, Squadra Mobile Milano şi Squadra Mobile Pavia, au fost desfăşurate, începând cu data de 1 octombrie, o serie de activităţi operative comune. În urma acestor acţiuni, în această dimineaţă, autorităţile italiene au arestat un cetăţean român, de 37 de ani, urmărit internaţional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autorităţile judiciare din România pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave", se arată într-un comunicat transmis marţi de Poliția Română.

Unde se ascundea hoțul român

Bărbatul este cercetat pentru sustragerea a zece milioane de lei din incinta unui oficiu poştal din municipiul Timişoara.

Românul se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde utiliza documente false pentru legitimare.

„Operațiunea reprezintă un nou exemplu de cooperare eficientă între structurile de poliție române și italiene, în cadrul eforturilor comune de combatere a criminalității transfrontaliere și de aducere în fața justiției a persoanelor care se sustrag răspunderii penale”, precizează Poliția Română.

Complicele său a fost arestat la scurt timp după furt

Amintim că, pe 31 mai 2025, doi bărbați au sustras 16 saci cu bani de la sediul central al Poștei Române din Timișoara. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut la scurt timp după furt, în timpul unui control de rutină în trafic.

„În momentul opririi, din autoutilitară au coborât doi bărbați care au încercat să fugă de la fața locului. În urma intervenției prompte a polițiștilor, conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani, a fost prins, imobilizat și încătușat”, a transmis IPJ Timiș.

Banii furați au fost recuperați în totalitate.

Verificările au arătat că plăcuțele de înmatriculare, eliberate de autoritățile franceze, aparțineau unui alt autoturism.

Filmul jafului

Directorul instituției, Valentin Ștefan, explica atunci că banii nu au fost depozitați corespunzător la finalul programului.

„La sfârşitul programului de lucru toţi banii se închid în seif, dar la Timişoara nu e doar un seif, e un seif într-un buncăr. Este undeva într-o zonă şi mai protejată. Au fost lăsaţi într-o cameră. O cameră securizată, cu cameră cu alarmă, dar totuşi nu s-a respectat protocolul intern”, spunea Ștefan, la Antena 3 CNN.

O situație excepțională

Directorul Poștei a subliniat că jaful de la Timișoara nu a reflectat o problemă generalizată în companie: „Nu există o problemă sistemică în Poşta Română şi acest incident de la Timişoara este o excepţie mai degrabă decât regula. Există nişte protocoale interne, noi colaborăm cu firme private care se asigură că în cazul declanşării unei alarme intervine prompt.”

Totuși, în noaptea jafului, cineva a reușit să intre în clădirea de 18.000 de metri pătrați și să ajungă direct la locul unde erau banii. „Fix în noaptea în care sunt cei mai mulţi bani în Poşta Română, cineva a ştiut exact unde trebuie să meargă şi a sustras acea sumă de bani impresionantă”, a mai spus directorul.