Son Heung-min, șantajat cu o ecografie falsă. Fotbalistul le-a plătit escrocilor 175.000 de euro

O tânără de 20 de ani, cu complicitatea fostului ei iubit, l-a amenințat sud-coreeanul Son Heung-min (33 de ani), fosta vedetă a echipei de fotbal Tottenham, cu dezvăluirea că este însărcinată cu fiul său.

O condamnare la patru ani de închisoare pentru șantaj și tentativă de șantaj a fost pronunțată astăzi de Tribunalul Districtual Central din Seul pentru un bărbat și o femeie care au extorcat bani de la fotbalistul sud-coreean Son Heung-min, fost atacant al lui Tottenham care joacă acum la Los Angeles FC, pentru o presupusă sarcină.

Potrivit agenției de știri Yonhap, tânăra de 20 de ani care a orchestrat șantajul, Yang, a acționat concertat cu fostul ei iubit, în vârstă de 40 de ani, Yong, care a fost, de asemenea, condamnat la doi ani de închisoare.

Cei doi ar fi extorcat 300 de milioane de woni (aproximativ 175.000 de euro) de la Son în iunie anul trecut, după ce i-au trimis o ecografie a bebelușului și au amenințat că vor dezvălui că este însărcinată.

Conform anchetei, femeia a încercat să-l înșele pe fostul jucător al echipei Tottenham, după ce a încercat fără succes o escrocherie similară cu o altă persoană, care, însă, nu a căzut în capcană.

Între lunie martie și mai ale acestui an, cei doi escroci ar fi încercat fără succes să extragă încă 70 de milioane de woni de la fotbalist, amenințând că vor dezvălui familiei lui Son și presei povestea completă a (presupusei) sarcini și a avortului spontan suferit ulterior.