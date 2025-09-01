Accident cumplit pe DN1, în Bihor. Un șofer a murit după coliziunea cu o autobasculantă, o femeie a fost rănită

Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață, 1 septembrie, pe DN1, la ieșirea din localitatea Borod spre Cornițel, județul Bihor. În urma impactului dintre un autoturism şi o autobasculantă, șoferul mașinii și-a pierdut viața.

„La data de 1 septembrie a.c., la ora 06:58, poliţiştii bihoreni au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că pe DN1, la ieşirea din Borod spre Corniţel, s-a produs un accident rutier”, a declarat comisar-șef Alina Fărcuţa, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor, conform presei locale.

La faţa locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Staţiei Aleșd, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat şi, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat la fața locului.

O pasageră din maşină a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor, iar șoferul autobasculantei a fost evaluat medical la faţa locului.

Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii tragediei.