Accident grav pe Autostrada București - Pitești. Patru adulți şi doi copii au ajuns la spital

Un accident rutier grav a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la km 35, între localitățile Florești și Stoenești. Opt persoane au fost implicate, două fiind încarcerate. Patru adulți şi doi copii au fost transportaţi la spital.

UPDATE 18:35

ISU Giurgiu informează că este vorba despre şase victime în rândul celor opt persoane implicate, patru adulți şi doi copii, care au fost au fost transportate la spital, pentru investigații de specialitate.

Între timp, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

→ Imaginea 1/2: accident a1 3 foto giurgiu acum jpg

Ştirea iniţială

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs sâmbătă, 30 august, pe Autostrada 1 București - Pitești, la kilometrul 35, pe sensul de mers către Pitești, între localitățile Florești și Stoenești. În coliziune au fost implicate două autoturisme, în care se aflau opt persoane.

Potrivit primelor informaţii furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, două dintre victime au rămas încarcerate. Având în vedere numărul mare al persoanelor implicate în accident și complexitatea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție: o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD din cadrul ISU Giurgiu, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

În sprijin, forțele locale au fost suplimentate cu o unitate de terapie intensivă mobilă și încă două ambulanțe SMURD de la ISU București-Ilfov.

Intervenția este încă în desfășurare, iar echipele de salvare depun eforturi pentru acordarea primului ajutor și transportul victimelor la unități medicale specializate.

Traficul este momentan blocat, iar situația rămâne în dinamică.