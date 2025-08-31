Autocar cu 20 de persoane, implicat într-un accident rutier, în Cluj. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Traficul este blocat

Un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane s-a produs duminică, în localitatea Dumbrava din județul Cluj. Autoritățile județene au activat Planul Roşu de Intervenţie.

UPDATE 11 persoane sunt rănite

În urma accidentului, 11 dintre cei 20 de ocupanți au fost răniți.

Trei dintre ei sunt în stare gravă. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante, precizează ISU Cluj.

Știrea inițială

Circulaţia este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca.

„Un autocar în care s-ar afla 30 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție” a precizat ISU Cluj.

La locul accidentului intervine și un elicopter SMURD.

„La fața locului, la acest moment, au fost alocate trei mașini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, patru ambulanțe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple și două elicoptere SMURD”, a mai transmis ISU Cluj.

Misiunea este in dinamică.

Știre în curs de actualizare

Amintim că un alt accident rutier grav, la care a fost activat Planul Roșu de Intervenție a avut loc sâmbătă, 30 august, pe Autostrada București – Pitești, la km 35, între localitățile Florești și Stoenești. Opt persoane au fost implicate, două fiind încarcerate. Patru adulți şi doi copii au fost transportaţi la spital.