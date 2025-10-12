Peste 115.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi. Duminică seara are loc procesiunea pe străzile oraşului

Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat, până duminică după-amiază, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începutul pelerinajului. La ora 14.30, în rând mai aşteptau în jur de 15.000 de oameni, un aflux mai redus decât sâmbătă, când peste 25.000 de pelerini au stat chiar şi 12 ore pentru a ajunge la raclă.

În cea de-a cincea zi a pelerinajului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, alături de Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Mitropolitul grec a sosit la Iaşi în noaptea precedentă, aducând moaştele Sfântului Grigorie Palama, aşezate spre închinare alături de cele ale Sfintei Parascheva.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Filoteos a vorbit despre darul unităţii în Biserică şi despre importanţa comuniunii credincioşilor.

Tot duminică seara va avea loc procesiunea religioasă pe străzile centrale ale Iaşiului, în cadrul căreia racla cu sfintele moaşte va fi purtată de preoţi. La eveniment sunt aşteptate să participe câteva mii de persoane.

Potrivit autorităţilor, 36 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore la punctul de prim-ajutor din curtea catedralei, iar zece dintre ele au fost transportate la spital.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne spre închinare până pe 15 octombrie, când va fi reintrodusă în Catedrala Mitropolitană. Pe 14 octombrie, de hramul Sfintei, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei.