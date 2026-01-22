Pădurarul care și-a bătut mortal consăteanul va face doar 6 ani de închisoare. Pedeapsa i-a fost redusă de la 12 ani, după ce a ajutat ancheta

Curtea de Apel Oradea a pronunțat joi decizia definitivă în dosarul pădurarului Ionuț Roiti, din localitatea Budureasa, acuzat de uciderea unui consătean în vârstă de 69 de ani. Magistrații au decis reducerea pedepsei de la 11 ani, stabilită inițial de Tribunalul Satu Mare, la 6 ani de închisoare cu executare, notează ebihoreanul.ro.

Reducerea semnificativă a pedepsei nu a fost rezultatul unei reevaluări a gravității faptei, ci aplicarea unui mecanism legal prevăzut de Legea 682/2002. Roiti a beneficiat de prevederile articolului 19, care permit diminuarea limitelor de pedeapsă în cazul inculpaților care sprijină ancheta penală prin denunțarea altor infracțiuni.

Potrivit instanței, pădurarul a ales să colaboreze cu autoritățile, oferind informații despre o persoană care deținea ilegal o armă. Ca urmare, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă au fost reduse de la intervalul inițial de 6–12 ani de închisoare la unul cuprins între 3 și 6 ani, plafon maxim pe care judecătorii l-au aplicat.

În motivarea deciziei definitive, magistrații au subliniat că fapta comisă de Ionuț Roiti prezintă „un grad de pericol social ridicat”, fiind caracterizată de violență extremă și lipsă de umanitate. După agresarea victimei, inculpatul a mutat-o și a abandonat-o într-un loc izolat, ascuns privirii, într-un context în care nu putea să nu prevadă că un bărbat în vârstă, grav rănit, lăsat peste noapte într-o zonă forestieră, risca să își piardă viața.

Instanța a reținut și comportamentul ulterior al pădurarului, apreciind că acesta a refuzat constant să își asume responsabilitatea, manifestând o atitudine de negare și încercând să se sustragă răspunderii penale. Judecătorii au arătat că Roiti a încercat inclusiv crearea unor piste false pentru a deruta ancheta, aspecte care au contat în individualizarea pedepsei, chiar și în condițiile reducerii limitelor legale.

Curtea de Apel a menținut celelalte dispoziții ale sentinței pronunțate de Tribunalul Satu Mare. Astfel, Ionuț Roiti a fost obligat la plata a 250.000 de lei daune morale către soția și cele două fiice ale victimei. De asemenea, acesta trebuie să achite cheltuieli judiciare în valoare totală de 31.000 de lei către stat, dintre care 25.000 de lei reprezintă costuri ale urmăririi penale, precum și 9.062 de lei către familia victimei, pentru onorariul avocatului și cheltuieli de deplasare.

În același dosar, un martor, Simion-Marius Lingurar, care a încercat să îi creeze inculpatului un alibi fals, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru mărturie mincinoasă. Acesta a fost obligat, la rândul său, la plata unor cheltuieli judiciare de 3.000 de lei.

Crima a avut loc în 6 noiembrie 2018, pe fondul unui conflict mai vechi între cei doi bărbați. Victima, Nicolae Cristea, îl reclamase în repetate rânduri pe pădurar la autorități, acuzându-l de tăieri ilegale de lemn și alte abuzuri. În ziua tragediei, cei doi s-au întâlnit în pădure, unde Roiti intrase pentru a tăia ilegal lemne, iar bătrânul se afla la cules de ciuperci.

Temându-se că va fi reclamat din nou, pădurarul l-a atacat pe pensionar, l-a bătut cu pumnii și picioarele, apoi l-a târât într-un șanț, într-o zonă acoperită de vegetație, lăsându-l grav rănit și fără ajutor. Bărbatul a murit în aceeași seară, din cauza șocului traumatic și a leziunilor toracice.

Dispariția victimei a fost semnalată a doua zi de soție, iar la căutări a participat chiar Ionuț Roiti, care a indicat locul unde se afla trupul neînsuflețit – un detaliu ce a ridicat suspiciuni majore în rândul anchetatorilor. Ulterior, investigațiile au scos la iveală conversații purtate de Roiti cu șeful Postului de Poliție Budureasa, din care reieșea implicarea sa în agresarea victimei și teama de a fi reclamat.

Decizia Curții de Apel Oradea este definitivă.