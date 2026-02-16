search
Luni, 16 Februarie 2026
Gardienii Revoluției au început exerciții navale în Strâmtoarea Ormuz

Publicat:

Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata de elită a regimului iranian, a început luni exerciţii militare în strâmtoarea strategică Ormuz, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Acestea au loc în contextul în care Teheranul urmează să poarte discuții cu SUA la Geneva.

stramtoarea Ormuz jpg

Exercițiile intensive, denumite „Controlul inteligent al strâmtorii Hormuz”, sunt efectuate de forțele navale ale IRGC sub supravegherea șefului IRGC, generalul Mohammad Pakpour, a relatat televiziunea de stat.

Acest exerciţiu, care se derulează „în Golful Persic şi în Marea Oman și a cărui durată nu a fost precizată, are drept obiectiv pregătirea Gardienilor „pentru potenţiale ameninţări de securitate şi militare” în strâmtoarea Ormuz, a transmis televiziunea iraniană. Acestea au loc în contextul tensiunilor SUA, care au trimis o impunătoare forţă navală în Golf.

Discuțiile dintre Washington și Teheran privind programul nuclear al acestuia din urmă au fost reluate recent, după ce discuțiile anterioare au eșuat, iar Israelul a lansat atacuri asupra Iranului în iunie 2025, declanșând un război de 12 zile, SUA alăturându-se prin lovirea a trei instalații nucleare iraniene.

O nouă rundă de discuții privind programul nuclear iranian este programată să aibă loc marți la Geneva, cu medierea Omanului.

Iranul şi SUA au purtat negocieri și în primăvara anului 2025, dar acestea nu au avansat din cauza divergenţelor privind îmbogăţirea uraniului de către Teheran.

Preşedintele american Donald Trump face presiuni asupra Iranului pentru a încheia un acord, SUA desfăşurând o forţă navală importantă în regiune, pe care a calificat -o drept o „armadă”.

SUA au trimis portavionul USS Abraham Lincoln şi nave de escortă în ianuarie în Golf, iar vineri Trump a anunțat că un al doilea portavion, Gerald Ford, va pleca „foarte curând” spre Orientul Mijlociu.

Iranul a ameninţat în repetate rânduri că va bloca strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează circa 20% din producţia mondială de petrol.

Strâmtoarea Hormuz este o rută navigabilă cheie situată  între Oman și Iran, care leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) îl descrie drept „cel mai important punct de tranzit al petrolului din lume”.

Volume mari de țiței extrase de țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak din câmpurile petroliere din regiunea Golfului Persic tranzitează strâmtoarea, fijnd destinate consumului global.

