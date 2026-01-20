Dezvăluiri despre crima terifiantă din Constanța: a recunoscut că și-a ucis mama după ce a stat o noapte cu cadavrul ei în casă

Polițiștii din Constanța au descoperit o scenă șocantă într-un apartament din cartierul Poarta 6, Constanţa, unde un tânăr de 20 de ani şi-a ucis mama, rămânând o noapte întreagă cu cadavrul ei în casă, înainte de a suna la 112 și a se autodenunţa.

O crimă șocantă a avut loc în Constanța, unde un tânăr de 20 de ani și-a ucis propria mamă și a petrecut întreaga noapte lângă cadavrul acesteia, înainte de a se autodenunța.

Potrivit anchetatorilor, luni, 19 ianuarie 2026, Matei Morărescu a sunat la 112 în timp ce se afla pe strada Soveja, în zona mall-ului City Park, și a mărturisit că și-a ucis mama. Tânărul a declarat că vrea să se predea, explicând că are mustrări de conștiință, și că deține cheile apartamentului.

Un echipaj de poliție l-a preluat imediat de pe stradă și împreună cu el a mers la locuința sa, situată la etajul patru al unui bloc din cartierul Poarta 6. Odată ajunși la apartament, polițiștii au deschis ușa împreună cu tânărul și au descoperit, în dormitor, cadavrul femeii de 49 de ani, cu o rană mortală prin înjunghiere în gât.

Surse din anchetă spun că tragedia s-a produs în seara precedentă, 18 ianuarie 2026, iar Matei Morărescu a rămas întreaga noapte în apartament, alături de cadavrul mamei sale, abia a doua zi hotărându-se să sune la numărul de urgență şi să se autodenunţe.

Vecinii au declarat că tânărul locuia în chirie și nu era cunoscut în zonă şi că nu părea că cei doi ar fi avut probleme sau conflicte. Potricit FocusPress, aceştiau au mai spus că singurul lucru pe care l-au remarcat este faptul că, probabil, femeia obişnua să gătească noaptea, pentru că lumina la bucătărie era aprinsă adesea până târziu.

Inițial, Matei Morărescu a refuzat să facă declarații în legătură cu crima, însă ulterior a explicat că gestul său a fost declanșat de conflictele acumulate de-a lungul timpului și de faptul că în seara crimei era băut.

Potrivit presei locale, este posibil ca tânărul să fi suferit de depresie, după ce părinţii săi divorţaseră, iar el locuia de atunci împreună cu mama sa, în chirie.

Autoritățile continuă cercetările pentru omor calificat.