Eurovision 2026, în centrul unui scandal major: „Întreaga idee e pusă sub semnul întrebării”

Creat sub sloganul „Uniți prin muzică”, Eurovision traversează în 2026 una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. Ediția aniversară cu numărul 70 este marcată de cel mai mare boicot de până acum, într-o Europă tot mai divizată.

La 70 de ani de la prima ediție, Eurovision Song Contest 2026 se desfășoară într-un climat tensionat, în care sloganul oficial „United by Music” pare pus la încercare de dispute politice și acuzații privind drepturile omului.

Concursul organizat anul acesta la Viena nu mai este doar o competiție muzicală, ci și scena unei confruntări de opinii care depășește granițele artei.

Ediția din 2026 este deja considerată cea mai controversată din istoria recentă a Eurovision, după ce cinci state - Spania, Olanda, Irlanda, Slovenia și Islanda - au decis să boicoteze competiția în semn de protest față de participarea Israelului, pe fondul continuării conflictului din Gaza.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și-a explicat public poziția.

„În fața unui război ilegal și a genocidului, tăcerea nu este o opțiune. Nu vom fi la Viena, dar o facem cu convingerea că suntem de partea corectă a istoriei”, a declarat acesta.

Nu doar că s-au retras din competiție, dar posturile din Spania, Olanda, Irlanda, Slovenia și Islanda nici nu vor difuza concursul. Sâmbătă seara, în timpul în care se desfășoară finala Eurovision, televiziunile publice din țările care boicotează competiția au ales programe alternative: în Spania, postul public TVE va difuza un program muzical alternativ, televiziunea slovenă RTV a inclus în grilă documentare despre Gaza, iar în Irlanda, postul public RTÉ a ales să retransmită un episod celebru din serialul Father Ted, în care un concurs european de muzică este ironizat prin celebrul „nul points”, notaeză The Guardian.

Israelul, în centrul controversei din 2026

În acest an, toate tensiunile converg în jurul participării Israelului. Susținătorii boicotului acuză organizatorii că încearcă să „normalizeze” situația din Gaza prin menținerea Israelului în concurs, în timp ce reprezentanții israelieni și aliații lor susțin că protestele au motivații antisemite.

În acest context, prestația reprezentantului israelian, Noam Bettan, care a urcat pe scenă în prima seară de concurs, a fost întreruptă de scandări precum „Stop the genocide”, iar autoritățile austriece au anunțat măsuri sporite de securitate pentru finală.

Suspiciunile privind posibile influențe asupra votului public în edițiile din 2024 și 2025 contribuie şi ele la climatul tensionat care planează asupra concursului.

Istoricul controverselor

Istoricul Chris West, autorul volumului” Eurovision: A History of Modern Europe Through the World’s Greatest Song Contest”, susține că evenimentul s-a născut din ideea de „niciodată din nou”, în 1956, într-o Europă care încerca să se reconstruiască după trauma celui de-Al Doilea Război Mondial.

Scopul inițial era simplu: apropierea statelor europene prin cultură, televiziune și schimb artistic, într-un proiect care să încurajeze unitatea și dialogul.

Totuși, politica și-a făcut simțită prezența destul de repede. În 1964, un activist danez a urcat pe scena concursului organizat la Copenhaga cu un banner pe care scria „Boycott Franco & Salazar”, o referire directă la dictaturile din Spania și Portugalia.

Cinci ani mai târziu, Austria a refuzat participarea la ediția găzduită de Madrid, invocând regimul dictatorial al lui Franco, situație care amintește, într-o anumită măsură, de ceea ce s-a întâmplat acum, la ediția din 2026, dar la o scară mult mai mare, pentru că nu doar una, ci cinci țări au ales să boicoteze evenimentul.

De-a lungul deceniilor, competiția a fost frecvent influențată de contextul internațional. Grecia și Turcia au boicotat alternativ concursul în anii ’70, pe fondul conflictelor regionale, iar în Portugalia, piesa participantă din 1974 a fost folosită drept semnal pentru declanșarea Revoluției Garoafelor.

Unul dintre cele mai dramatice episoade s-a petrecut în timpul războiului din fosta Iugoslavie, când Muhamed Fazlagić a reușit să fugă din Sarajevo-ul asediat pentru a reprezenta Bosnia și Herțegovina la Eurovision.

După destrămarea Uniunii Sovietice, numeroase state nou independente au folosit concursul ca pe o platformă de afirmare identitară și apropiere de Europa Occidentală, înainte chiar de integrarea în structuri precum NATO sau Uniunea Europeană.

Relația cu Rusia a fost, de asemenea, marcată de controverse. Georgia a fost exclusă în 2009 din cauza unei piese considerate o aluzie la Vladimir Putin, iar Ucraina a folosit adesea scena Eurovision pentru a transmite mesaje legate de conflictul ruso-ucrainean. În 2022, Rusia a fost exclusă oficial din competiție după invadarea Ucrainei.

„Întreaga idee este pusă sub semnul întrebării”

Eurovision continuă să fie urmărit de milioane de telespectatori din întreaga lume, însă, , amploarea fără precedent a boicotului de la ediția 2026 ridică întrebări serioase despre viitorul competiției și capacitatea sa de a rămâne fidelă propriului slogan, „Uniți prin muzică”.

Comentatorul William Lee Adams consideră că ediția din acest an afectează profund imaginea concursului

„Acesta este cel mai mare boicot pe care Eurovision l-a văzut vreodată și afectează serios imaginea sa. Eurovision ar trebui să aducă țările împreună, iar dacă statele nu mai vor să participe, întreaga idee este pusă sub semnul întrebării”, a punctat el.

Emoții şi speranţe

În ciuda controverselor politice, a boicoturilor și a disputelor care domină ediția din acest an, competiția își urmează cursul, iar atenția publicului se mută acum spre Marea Finală a Eurovision 2026, care urmează să înceapă la ora 22:00.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena de la Viena spre finalul competiției, cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii, o poziție considerată de mulți avantajoasă într-un show de asemenea amploare.

Prestația sa a atras deja reacții puternice atât în rândul fanilor Eurovision, cât și în presa internațională. BBC a descris-o drept „o forță a naturii”, comparând energia artistică a reprezentantei României cu un amestec între Lady Gaga și Evanescence.

Momentul României a fost apreciat și de fani din mai multe țări europene, care l-au descris drept unul dintre cele mai puternice show-uri din ultimii ani, crescând astfel speranțele unei clasări importante sau chiar ale unei surprize în lupta pentru trofeu.