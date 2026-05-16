„Păstrați-vă pomana!” De ce profesorii vor să refuze voucherele de 1.500 de lei pentru carieră didactică

Prima de carieră didactică, 1.500 lei acordați sub formă de vouchere pentru cursuri și cărți, a stârnit revolta profesorilor din învățământul preuniversitar. „Unii câștigă banii, alții pierd timpul”. Secretarul de stat Alina Gîrbea a anunțat că va organiza o consultare cu beneficiarii.

Ceea ce s-a dorit a fi o vestă bună s-a transformat într-o adevărată furtună în mediul online, unde profesorii anunțați că prima de carieră didactică a fost aprobată și-au scris în sfârșit toate nemulțumirile. „Unii câștigă banii, alții pierd timpul”, acuză profesorii.

Secretarul de stat Alina Roxana Gîrbea - care a preluat coordonarea Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în cursul săptămânii trecute, după ce secretarul de stat susținut de PSD a fost retras din funcție - a anunțat că prima de carieră didactică a fost aprobată de guvern, banii urmând să fie disponibili din cursul lunii iunie. Cei 1.500 lei net, primiți sub formă de vouchere pe suport electronic, nu pot fi cheltuiți oricum, cu 65% din sumă, adică aproape 1.000 lei, urmând să fie achitate cursuri de perfecționare, diferența rămânând la dispoziția profesorilor pentru a achiziționa cărți necesare în procesul instructiv-educativ.

Postarea a adunat peste 130 de comentarii, profesorii semnalând ceea ce, de altfel, au pus în discuție și cu luni în urmă, anume că nu li se pare normal să li se impună ce cursuri să facă (există o listă aprobată cu furnizorii și cursurile puse la dispoziție). Nici procentul foarte mare din sumă alocat cursurilor nu li se pare în regulă, în plus timpul pe care îl au la dispoziție este extrem de scurt, asta însemnând că vor fi nevoiți să participe în vacanță, adică în timpul lor liber, la cursuri.

„Un mecanism prin care profesorii sunt împinși către piața furnizorilor de formare profesională”

Sindicatul din Învățământul preuniversitar Argeș „Muntenia”, care a criticat prevederile încă din februarie, a reamintit, inclusiv pe pagina secretarului de stat Alina Gîrbea, care sunt principalele semne de întrebare pe care le ridică profesorii.

Prima dintre acestea ar fi denumirea, sindicaliștii atrăgând atenția că „prima de carieră didactică nu reprezintă o creștere salarială, ci o finanțare condiționată și controlată. Prima nu intră în salariu, nu produce efecte la pensie, nu intră în calculul altor drepturi și poate fi folosită doar în limitele impuse de către stat. Practic, Guvernul evită asumarea unei finanțări structurale a salarizării și oferă în schimb un voucher condiționat”.

Cât despre impunerea ca 65% din sumă să fie cheltuită pentru cursuri, aceasta nu este altceva decât „o direcționare forțată a banilor”, o prevedere care transformă sprijinul „într-un mecanism prin care profesorii sunt împinși către piața furnizorilor de formare profesională, multe dintre aceste cursuri fiind contestate de ani de zile pentru formalism, utilitate redusă și apropierea de diverse rețele politico-administrative”.

Este de asemenea amintit termenul scurt de implementare, data limită fiind 31 august, care și acesta favorizează consumul accelerat, nu dezvoltarea profesională autentică. Se mai atrage atenția că excluderea personalului administrativ de la acordarea acestui sprijin este discriminatorie, nedreaptă și revoltătoare.

„Toate acestea nu fac decât să consolideze narativa anti-UE”

Profesorii se întreabă în mediul online pe cine ajută că se cheltuie zeci de milioane de euro fără niciun beneficiu real.

„România nu beneficiază cu nimic, UE vede că aruncați banii pe prostii și singurii care câștigă sunt cei de pe lista cu programele acreditate. Parcă în politicile publice se discută despre cheltuirea responsabilă a banului public”, se atrage atenția într-unul dintre comentarii. Este o cerință a Comisiei Europene ca minim 50% din bani să fie folosiți pentru cursuri, explică secretarul de stat Alina Gîrbea. „Asta arată pe de o parte că nici politicile UE nu sunt adaptate la nevoile beneficiarilor, în funcție de contextele naționale. Am constatat acest lucru și pe partea de egalitate de gen. Și astfel banii se cheltuiesc degeaba, fără niciun impact social. Pe de altă parte, asta arată că pregătirea programului a fost dezastruoasă, trebuiau măcar identificate nevoile profesorilor de formare, nu creată o piață pentru niște grupuri deștepte care fac cursuri inutile (sau nu le fac) și iau banii. Și nu în ultimul rând, la nivelul salariilor din învățământ de la noi, plus tăierile masive din ultimul an, la lipsa de dotări și acces la resurse vitale pentru predare, să obligi oamenii să dea banii pe niște cursuri inutile și să le și spui că uite ce face UE pentru voi...Toate acestea nu fac decât să consolideze narativa anti-UE”, continuă discuția în comentarii.

Dincolo de critici profesorii au venit și cu propuneri concrete privind destinația acestor fonduri care i-ar putea ajuta cu mult mai mult: plata cursurilor de reconversie, achiziția de materiale necesare la clasă, de dispozitive cum sunt imprimantele, de tablete cu funcții inteligente etc. „Cursurile sunt bune doar pentru împlinirea îndatoririlor legate de școală cu credite, dar dumneavoastră credeți că în concediu se apuca cineva de făcut cursuri? Când o să îi văd și pe parlamentari la lucru peste program și chiar în concediul lor, atunci promit că primesc și eu cariera didactică. Până atunci păstrați -vă pomana și-o trimiteți la UE înapoi”, este categoric un profesor.

Și alți profesori au întrebat la rândul lor dacă pot să refuze această primă.

„Este regretabil faptul că profesorii nu au fost consultați”

Cea mai frecventă critică este legată de cursurile care li se propun și de perioada extrem de scurtă, pe deasupra și în timpul concediului. „Sincer, există o singură explicație pentru soluția aleasă - banii aceia vor ajunge la cine trebuie. E din categoria <nu le dăm asistență socială că o cheltuie pe alcool și tutun>. Profesorii au nevoie de salarizare decentă, nu de resturi aruncate din ce rămâne de la alții”, este unul dintre comentariile în aceeași notă.

Secretarul de stat Alina Gîrbea a răspuns la foarte multe dintre comentarii, arătând că a preluat de curând coordonarea programului și că nu a știut că nu a existat un proces de consultare.

„Mulțumesc mult tuturor celor care au comentat pentru feedback. Cum spuneam și în video am preluat săptămâna trecută acest program de la unul dintre secretarii de stat care și-au dat demisia în contextul plecării PSD din guvern. Este regretabil faptul că profesorii nu au fost consultați. Voi organiza în cel mă scurt timp o consultare deschisă pe subiectul împărțirii primei”, este unul dintre răspunsuri, postarea fiind ulterior editată pentru a anunța că „în urma reacțiilor primite voi organiza o consultare a beneficiarilor, la care voi invita și Ministerul Educației și Comisia Europeană. E important să ascultăm părerile profesorilor și să vedem ce poate fi ajustat”.