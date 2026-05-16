O femeie din Marea Britanie refuză să renunțe la gorila uriașă din fața casei: „De ce să o dau jos? Nu face rău nimănui”

O statuie a unei gorile a devenit motiv de dispută între o proprietară și autoritățile locale. Femeia a fost obligată să o îndepărteze pe motiv că nu se încadrează în peisajul zonei și că a fost montată fără autorizație, în timp ce aceasta insistă: „De ce să-mi dau jos gorila? Nu face rău nimănui”.

O statuie de gorilă amplasată în fața unei case din Marea Britanie a ajuns motiv de dispută între proprietară și autoritățile locale. După ce o vecină a reclamat că statuia nu se încadrează în peisajul zonei, Adele Teale, care locuieşte în Stanley, a fost obligată să își înlăture figurina de 1,2 metri, botezată „Caesar”, altfel riscă o amendă usturătoare, relatează BBC.

Adele Teale spune însă că nu intenționează să renunțe prea ușor la gorila sa, botezată „Caesar”, pe care o are de mai bine de două decenii și pe care o consideră aproape parte din familie.

„De ce să-mi dau jos gorila? Nu face rău nimănui”, spune femeia, revoltată de decizia autorităților.

Povestea lui Caesar începe în urmă cu peste 20 de ani, când Adele Teale a cumpărat statuia și a expus-o în fața locuinței sale din Belle Isle, Leeds. Timp de aproximativ 15 ani, gorila a stat nestingherită în grădină, devenind, după cum povestește proprietara, un adevărat reper pentru localnici.

„Am locuit în Belle Isle și l-am avut pe proprietate cam 15 ani și nu am avut niciodată probleme, toată lumea îl folosea ca punct de reper”, a explicat femeia.

În urmă cu șase ani, Adele s-a mutat în Stanley, pe Lee Moor Lane, într-o casă cu o grădină mai mică. La acel moment, spune ea, nu mai avea loc pentru statuie și a decis să o vândă. Dorul de Caesar nu a ținut însă prea mult.

„Acum șase ani m-am mutat aici, în Stanley, dar când am plecat l-am vândut pentru că nu aveam unde să-l pun, grădina e mai mică”, a povestit britanica.

După o perioadă, femeia l-a contactat pe noul proprietar și a cumpărat din nou statuia. La finalul anului 2024, a montat gorila pe o platformă din lemn, chiar în fața casei sale tip terasă.

La scurt timp, însă, au început problemele. Consiliul Local din Wakefield a informat-o că a fost depusă o plângere privind statuia și că aceasta trebuie îndepărtată, întrucât nu fusese obținută autorizația necesară. În scrisoarea primită, autoritățile au transmis că figurina „nu se potrivește cu zona” și afectează aspectul spațiului verde din împrejurimi.

Cu toate acestea, Adele Teale spune că argumentele nu au convins-o deloc.

„Aș putea să o dau jos și să o mut în altă parte, dar de ce să fac asta?”, întreabă femeia, continuând: „Nu face rău nimănui, nu are cum să cadă, este prinsă în șuruburi”.

Mai mult, proprietara susține că există probleme mult mai serioase în unele gospodării din cartier, murdare şi lăsate în dezordine, și nu înțelege de ce tocmai statuia ei a ajuns subiect de reclamație.

„Pur și simplu nu înțeleg, când unii oameni au saltele murdare, frigidere și tot felul de lucruri prin grădini”, argumentează ea.

Ceasar trebuie să coboare de pe soclu

Convinsă că decizia poate fi schimbată, femeia a contestat notificarea emisă de autorități, iar cazul a ajuns în atenția Inspectoratului de Planificare Urbană. Verdictul a venit însă săptămâna trecută și nu a fost în favoarea sa.

Inspectorul Mark Ollerenshaw a stabilit că dimensiunea statuii și caracterul permanent al structurii impun existența unei autorizații de urbanism.

„Conchid că statuia și structura de susținere necesită autorizație de urbanism. Nu a fost obținută nicio astfel de autorizație pentru această amenajare, ceea ce constituie o încălcare a reglementărilor urbanistice”, a explicat acesta.

Femeia are acum termen până pe 9 iunie să îndepărteze gorila și platforma de pe fațada casei. În caz contrar, riscă să ajungă în instanță, pentru că, în Marea Britanie, ignorarea unei astfel de notificări poate constitui infracțiune și poate atrage amenzi de până la 20.000 de lire sterline.

Cu toate acestea, Adele Teale nu și-a pierdut simțul umorului și spune că apreciază tocmai caracterul neobișnuit al decorului său.

„Știu că nu este pe gustul tuturor. Mie îmi place pentru că este ceva mai neobișnuit și nu cunosc pe nimeni altcineva care să aibă o gorilă prinsă de casă, în afară de tipul care are un rechin de 7 metri înfipt în acoperiș”, a spus ea, amuzată.

Chiar dacă spera să îl păstreze în locul actual, britanica admite că, dacă nu va avea altă soluție, Caesar va fi mutat.

„Dacă trebuie să o mut, o voi muta și îi voi găsi un loc mai bun”, a declarat ea.

De cealaltă parte, autoritățile locale insistă că nu este vorba despre o decizie personală împotriva proprietarei sau a gorilei sale, ci despre aplicarea regulilor urbanistice.

„Asta înseamnă că statuia gorilei trebuie îndepărtată din locația actuală în termen de patru săptămâni. Nimeni nu îi cere să renunțe la Caesar. Doar că nu poate rămâne acolo”, au explicat autoritățile.