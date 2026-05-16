search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O femeie din Marea Britanie refuză să renunțe la gorila uriașă din fața casei: „De ce să o dau jos? Nu face rău nimănui”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O statuie a unei gorile a devenit motiv de dispută între o proprietară și autoritățile locale. Femeia a fost obligată să o îndepărteze pe motiv că nu se încadrează în peisajul zonei și că a fost montată fără autorizație, în timp ce aceasta insistă: „De ce să-mi dau jos gorila? Nu face rău nimănui”.

Adele Teale nu se îndură să-l dea jos pe Caesar. FOTO: wakefieldexpress
Adele Teale nu se îndură să-l dea jos pe Caesar. FOTO: wakefieldexpress

O statuie de gorilă amplasată în fața unei case din Marea Britanie a ajuns motiv de dispută între proprietară și autoritățile locale. După ce o vecină a reclamat că statuia nu se încadrează în peisajul zonei, Adele Teale, care locuieşte în Stanley, a fost obligată să își înlăture figurina de 1,2 metri, botezată „Caesar”, altfel riscă o amendă usturătoare, relatează BBC.

Adele Teale spune însă că nu intenționează să renunțe prea ușor la gorila sa, botezată „Caesar”, pe care o are de mai bine de două decenii și pe care o consideră aproape parte din familie.

„De ce să-mi dau jos gorila? Nu face rău nimănui”, spune femeia, revoltată de decizia autorităților.

Povestea lui Caesar începe în urmă cu peste 20 de ani, când Adele Teale a cumpărat statuia și a expus-o în fața locuinței sale din Belle Isle, Leeds. Timp de aproximativ 15 ani, gorila a stat nestingherită în grădină, devenind, după cum povestește proprietara, un adevărat reper pentru localnici.

„Am locuit în Belle Isle și l-am avut pe proprietate cam 15 ani și nu am avut niciodată probleme, toată lumea îl folosea ca punct de reper”, a explicat femeia.

În urmă cu șase ani, Adele s-a mutat în Stanley, pe Lee Moor Lane, într-o casă cu o grădină mai mică. La acel moment, spune ea, nu mai avea loc pentru statuie și a decis să o vândă. Dorul de Caesar nu a ținut însă prea mult.

Acum șase ani m-am mutat aici, în Stanley, dar când am plecat l-am vândut pentru că nu aveam unde să-l pun, grădina e mai mică”, a povestit britanica.

După o perioadă, femeia l-a contactat pe noul proprietar și a cumpărat din nou statuia. La finalul anului 2024, a montat gorila pe o platformă din lemn, chiar în fața casei sale tip terasă.

La scurt timp, însă, au început problemele. Consiliul Local din Wakefield a informat-o că a fost depusă o plângere privind statuia și că aceasta trebuie îndepărtată, întrucât nu fusese obținută autorizația necesară. În scrisoarea primită, autoritățile au transmis că figurina „nu se potrivește cu zona” și afectează aspectul spațiului verde din împrejurimi.

Cu toate acestea, Adele Teale spune că argumentele nu au convins-o deloc.

„Aș putea să o dau jos și să o mut în altă parte, dar de ce să fac asta?”, întreabă femeia, continuând: „Nu face rău nimănui, nu are cum să cadă, este prinsă în șuruburi”.

Mai mult, proprietara susține că există probleme mult mai serioase în unele gospodării din cartier, murdare şi lăsate în dezordine, și nu înțelege de ce tocmai statuia ei a ajuns subiect de reclamație.

„Pur și simplu nu înțeleg, când unii oameni au saltele murdare, frigidere și tot felul de lucruri prin grădini”, argumentează ea.

Ceasar trebuie să coboare de pe soclu

Convinsă că decizia poate fi schimbată, femeia a contestat notificarea emisă de autorități, iar cazul a ajuns în atenția Inspectoratului de Planificare Urbană. Verdictul a venit însă săptămâna trecută și nu a fost în favoarea sa.

Inspectorul Mark Ollerenshaw a stabilit că dimensiunea statuii și caracterul permanent al structurii impun existența unei autorizații de urbanism.

„Conchid că statuia și structura de susținere necesită autorizație de urbanism. Nu a fost obținută nicio astfel de autorizație pentru această amenajare, ceea ce constituie o încălcare a reglementărilor urbanistice”, a explicat acesta.

Femeia are acum termen până pe 9 iunie să îndepărteze gorila și platforma de pe fațada casei. În caz contrar, riscă să ajungă în instanță, pentru că, în Marea Britanie, ignorarea unei astfel de notificări poate constitui infracțiune și poate atrage amenzi de până la 20.000 de lire sterline.

Cu toate acestea, Adele Teale nu și-a pierdut simțul umorului și spune că apreciază tocmai caracterul neobișnuit al decorului său.

„Știu că nu este pe gustul tuturor. Mie îmi place pentru că este ceva mai neobișnuit și nu cunosc pe nimeni altcineva care să aibă o gorilă prinsă de casă, în afară de tipul care are un rechin de 7 metri înfipt în acoperiș”, a spus ea, amuzată.

Chiar dacă spera să îl păstreze în locul actual, britanica admite că, dacă nu va avea altă soluție, Caesar va fi mutat.

„Dacă trebuie să o mut, o voi muta și îi voi găsi un loc mai bun”, a declarat ea.

De cealaltă parte, autoritățile locale insistă că nu este vorba despre o decizie personală împotriva proprietarei sau a gorilei sale, ci despre aplicarea regulilor urbanistice.

„Asta înseamnă că statuia gorilei trebuie îndepărtată din locația actuală în termen de patru săptămâni. Nimeni nu îi cere să renunțe la Caesar. Doar că nu poate rămâne acolo”, au explicat autoritățile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Un nou operator feroviar intră pe piața din România. Trenurile vor circula pe toate rutele din țară din decembrie 2027
stirileprotv.ro
image
Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?
gandul.ro
image
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
mediafax.ro
image
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Anunț oficial al organizatorilor
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Efectele uimitoare pe care cafeaua le are asupra ficatului. Câte cești trebuie băute în fiecare zi
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cu ce salariu mai poți lua un apartament de 70.000 de euro prin Noua Casă. Diferența uriașă față de 2015
playtech.ro
image
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
Imagini incredibile de la Cabana Omu! Munții sunt încă acoperiți de nămeți uriași: „Câțiva metri de zăpadă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum e posibil ca Australia să participe la Eurovision. Motivul pentru care o țară din afara Europei este concurentă
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas