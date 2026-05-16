„Nu mă intimidează”. Reacția vicepremierului Oana Gheorghiu după acuzațiile de trafic de influență cu privire la grupul Shwartz

Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzațiile de trafic de influență într-un mesaj publicat pe Facebook, apărut la scurt timp după ce AUR a cerut explicații privind întâlniri dintre instituții ale statului și un grup german implicat în digitalizare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat sâmbătă, 16 mai, un mesaj pe Facebook în care respinge acuzațiile de trafic de influență legate de întâlniri cu reprezentanți ai unui grup german implicat în proiecte de digitalizare și susține că în spațiul public este construită o „mașinărie de denigrare” împotriva sa.

Mesajul vine la scurt timp după ce AUR a solicitat explicații suplimentare cu privire la întâlniri desfășurate la nivel guvernamental între reprezentanți ai unor instituții ale statului și delegați ai grupului german Schwartz, implicat în proiecte de digitalizare, dar și asupra modului în care aceste companii ar fi fost promovate în relația cu sectorul public.

„Întâlnire publică, înregistrată”

Unul dintre principalele puncte invocate de vicepremierul Oana Gheorghiu se referă la caracterul întâlnirilor din Guvern, pe care le descrie ca fiind transparente și strict tehnice.

Aceasta afirmă că reuniunea din 19-20 ianuarie 2026 a fost una oficială, înregistrată și comunicată public, la care au participat instituții precum ADR, MAI, STS, SRI, MApN și Ministerul Economiei, subliniind că nu a fost vorba despre negocieri sau decizii administrative, ci despre discuții tehnice între specialiști.

Pe 19-20 ianuarie 2026 a avut loc în guvern o întâlnire publică, înregistrată în RUTI și comunicată pe pagina mea de Facebook, între reprezentanți ai grupului Schwartz și instituțiile române implicate în digitalizare: ADR, MAI, STS, SRI, MAPN, MEDAT. Eu am participat la deschidere, maximum o oră. Restul au fost discuții tehnice între specialiști.

De ce grupul Schwartz? Peste 600.000 de locuri de muncă în România și unul dintre pionierii ecosistemului digital european, orientat către suveranitate digitală. Un proiect din care România ar trebui să facă parte”, a explicat Oana Gheorghiu.

„Nu a existat nicio influențare de decizii”

Vicepremierul respinge și acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să influențeze instituții sau decizii administrative, susținând că demersurile sale au fost strict de documentare. Ea arată că în e-mail-ul trimis ulterior instituțiilor statului solicita informații privind concluziile discuțiilor, fără legătură cu achiziții sau contracte.

„Pe 12 februarie am trimis un email participanților (specialiștii instituțiilor statului au fost la discuțiile tehnice, nu eu) pentru a afla concluziile întâlnirilor și oportunitățile pentru România. Atât. Un email în care cer informații despre o întâlnire publică și transparentă.

Domnul Dragoș Vlad, fostul președinte al ADR, a primit acel mail pe 12 februarie, ca toți ceilalți. Nu a sesizat atunci pe nimeni privind vreo eventuală presiune. Trei luni mai târziu, după ce a fost demis, s-a plâns la Gândul și Antena3 și a sugerat mincinos că aș fi încercat să influențez decizii, deși nu era în discuție nicio achiziție, nicio decizie, niciun contract”, a detaliat vicepremierul.

Donații și acuzații de trafic de influență

În același mesaj, Oana Gheorghiu a explicat cum stau lucrurile și cu sponsorizarea de 250.000 de euro realizată în 2021 de o companie din același grup pentru construcția unei secții ATI în România, în perioada pandemiei, susținând că interpretarea acestor legături drept trafic de influență este eronată și acuzând o înțelegere greșită a noțiunii de „interes public”.

„Da, Kaufland (parte a grupului Schwartz) a donat 250.000 de euro în 2021, în plină pandemie, după ce secția ATI de la Piatra Neamț a ars împreună cu 15 oameni. A contribuit la construcția unei noi secții ATI pentru un spital al statului, când un județ întreg rămăsese fără acces la terapie intensivă.

Spitalul funcționează. Încă salvează oameni. Sunt recunoscătoare și o voi spune oricând.

Dacă cineva consideră că asta e trafic de influență, avem o problemă gravă de înțelegere a ce înseamnă binele public.

De ce atâta efort împotriva unui om fără partid și fără miză politică?

Intimidare și descurajare. Ca oamenii integri să nu mai îndrăznească să se implice”, a scris ea.

„Domnul Vlad a condus Autoritatea pentru Digitalizarea României patru ani. Nu e nevoie să vă spun cât de digitalizată e România, o vedeți pe pielea voastră.

Eu nu m-am plimbat cu jeturi private. Nu mi-am ascuns ceasurile de presă. Nu mi-am pus oameni prin CA-uri. Am trimis un email ca să cer informații despre întâlniri publice.

Au transformat asta într-o «încadrare juridică», pentru a distrage atenția de la adevărata problemă: găurile negre prin care se scurg banii fiecărui român.

Aceasta nu este bătălia mea. E a noastră.

E lupta dintre trecut și viitor. Când aprinzi lumina, devii inamicul public numărul 1 al celor care au acționat zeci de ani pe întuneric. Asta înseamnă că am atins ceva real”, a continuat vicepremierul.

„Nu mă sperie. Nu mă intimidează. Nu renunț”

În finalul mesajului, Oana Gheorghiu vorbește despre presiunea publică și susține că acuzațiile au rolul de a descuraja implicarea în proiecte de reformă și digitalizare.

„Nu mă sperie. Nu mă intimidează. Nu renunț.

Și vă cer același lucru. Nu renunțați la indignare. Nu lăsați această mașinărie să vă convingă că nu se poate schimba nimic, pentru că exact asta își doresc: o societate obosită, care alege să privească în altă parte.

România merită mai mult. Iar adevărul iese întotdeauna la lumină”, şi-a încheiat Oana Gheorghiu mesajul.