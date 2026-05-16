Un fost susținător îl atacă pe Nicușor Dan în media europeană: „De la eroul UE, la o nulitate stil Maga”

Criticile la adresa președintelui Nicușor Dan ies din granițele României și ajung în presa europeană, după ce senatorul USR Cristian Ghinea a declarat pentru Euractiv că acesta este mai degrabă „eurosceptic” și că adoptă o atitudine de tip MAGA.

Nicușor Dan, se confruntă cu unele dintre cele mai dure critici venite din partea foștilor săi susținători politici din USR, iar reproșurile au ajuns acum și în presa internațională.

Într-o analiză publicată de Euractiv, publicaţia citează lideri și foști aliați politici ai președintelui României care susțin că acesta s-ar fi îndepărtat de direcția pro-europeană care i-a adus victoria electorală și că adoptă un discurs de tip MAGA, mai apropiat de zona conservatoare și eurosceptică.

Principalul contestatar al lui Nicuşor Dan este senatorul USR Cristian Ghinea, fost ministru și unul dintre oamenii implicați în susținerea lui Nicușor Dan în trecut, care îl descrie pe actualul președinte drept un lider cu viziuni conservatoare și rezervat față de proiectul european.

„Cred că Dan este un conservator convins și eurosceptic”, a declarat Cristian Ghinea pentru Euractiv.

Potrivit aceleiași surse, comentariile negative au fost alimentate și de decizia lui Nicuşor Dan de a anula, săptămâna trecută, recepția dedicată Zilei Europei de la București, eveniment la care urma să participe și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pe care a motivat-o ca necesară în condițiile în care atenția trebuie să se concentreze asupra consecințelor crizei politice generate de căderea Guvernului după moțiune.

De la candidatul preferat al UE, la acuzații de apropiere AUR

Victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025 a fost privită în multe capitale europene drept un succes al taberei pro-occidentale. El l-a învins pe liderul AUR, George Simion, datorită susținerii puternice din partea Partidul Popular European, mai scrie Euractiv, care precizează şi contextul politic tensionat din România, după anularea scrutinului prezidențial din 2024 de către Curtea Constituțională, pe fondul controverselor generate de candidatura lui Călin Georgescu, perceput ca apropiat de Rusia și susținut de AUR.

Dacă la acel moment, victoria lui Nicușor Dan a fost percepută ca o confirmare a orientării proeuropene a României, acum, însă, foști susținători din USR spun că profilul politic al președintelui pare mult mai ambiguu, susține publicația, care remarcă faptul că toate aceste critici s-au accentuat după ce președintele a refuzat să-l sprijine pe Ilie Bolojan în contextul moţiunii care a dus la căderea guvernului condus de acesta, din care făcea parte şi USR.

Deși Nicușor Dan a declarat că și-a păstrat neutralitatea, în calitate de președinte independent, lideri USR îl acuză că evită confruntarea directă cu forțele populiste.

„Președintele a fost ales pe un val proeuropean și ca reacție împotriva extremei drepte, dar are o politică ciudată de conciliere și îi consideră pe pro-europeni un sprijin garantat”, a afirmat Cristian Ghinea, care a avertizat inclusiv asupra riscului unei crize politice prelungite, care ar putea culmina cu o formulă de guvernare între PSD și AUR.

Relația cu Donald Trump și eticheta MAGA

Un alt punct sensibil invocat în articolul Euractiv este apropierea lui Nicușor Dan de administrația președintelui american Donald Trump, în condițiile în care președintele României a fost singurul lider european prezent la reuniunea „Consiliului Păcii”, organizată de Donald Trump în februarie, într-o perioadă marcată de tensiuni între Washington și Bruxelles.

Afirmația se bazează tot pe o declarația a senatorului USR Cristian Ghinea, care îl acuză pe Nicușor Dan că, practic, „curtează mișcarea MAGA în detrimentul relației pe termen lung dintre România și SUA după încheierea erei MAGA”.

Totodată, Euractiv citează surse politice potrivit cărora președintele ar fi evitat atacurile directe la adresa AUR inclusiv din cauza conexiunilor formațiunii cu cercuri apropiate administrației Trump.

Aceste declarații au alimentat acuzațiile privind o posibilă orientare eurosceptică, însă nu toți analiștii împărtășesc această interpretare, potrivit aceleiași surse, care îl citează pe politologul Cristian Pîrvulescu.

„Nicuşor Dan a fost întotdeauna conservator”, a declarat acesta pentru Euractiv, explicând că o parte dintre susținătorii progresiști ai actualului președinte sunt dezamăgiți deoarece sprijinul acordat în 2025 a fost unul strategic, menit mai degrabă să blocheze ascensiunea AUR decât să valideze ideologic candidatura lui Nicușor Dan.

„Fie că ne place sau nu, este un interes strategic critic pentru România să mențină prezența militară americană la Marea Neagră, având în vedere amenințările venite din partea Rusiei”, a declarat și Remus Ștefureac, directorul companiei de sondare INSCOP, în apărarea lui Nicuşor Dan.