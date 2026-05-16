Pariul Ucrainei pe roiurile de drone: Scenariu SF sau realitate?

Industria de apărare a Ucrainei lucrează intens la concretizarea unei viziuni extrem de ambițioase asupra unui război al viitorului: roiuri de drone controlate de inteligență artificială, capabile să comunice între ele și să execute atacuri autonome asupra țintelor, relatează AFP.

Deși tehnologia pare desprinsă din filmele SF, oficialii militari și companiile din domeniu sunt încrezători că aceasta ar putea deveni realitate în următorii ani - scenariul naște așteptări și entuziasm pe fondul cursei legate de războiul automatizat.

Subiectul a fost în centrul conferinței „Autonomia dronelor”, organizată recent într-o locație secretă din Liov de către Iron Cluster, o coaliție de grupuri din industria de apărare ce operează în orașul din vestul Ucrainei. Interesul pentru această tehnologie este unul uriaș, au declarat participanții.

Expertul militar Yury Fedorenko a subliniat că roiurile de drone reprezintă unul dintre cele mai căutate proiecte din sectorul militar ucrainean.

„Există un interes uriaș. Indiferent cu cine vorbești, toți spun același lucru: arătați-ni-le. Unde sunt? Vrem să le vedem”, a relatat acesta în cadrul conferinței.

Conceptul presupune utilizarea unor grupuri de drone care pot acționa coordonat, fără intervenție umană directă, pentru îndeplinirea unor misiuni prestabilite. Astfel de sisteme ar permite unui număr redus de operatori să controleze simultan zeci sau chiar sute de aparate de atac, astfel încât să copleșească apărarea inamică și să șteargă avantajul numeric în materie de trupe.

Volodymyr „Colt”, responsabil de cooperare civil-militară în cadrul Brigăzii 412 a Ucrainei, a spus că armata așteaptă această tehnologie de ani de zile.

„Discutăm despre tehnologia roiurilor de foarte mult timp, iar noi, cei din armată, o așteptăm de și mai multă vreme. Singura întrebare este când se va întâmpla”, a declarat acesta.

Oficialii militari și figuri ale industriei au declarat pentru AFP că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei, deși implementarea la scară largă nu este încă posibilă și sunt voci care avertizează împotriva unui entuziasm prematur. Adjunctul comandantului-șef al forțelor armate ucrainene, Andrii Lebedenko, a precizat că există deja proiecte funcționale aflate în dezvoltare.

„Scopul principal este salvarea vieților militarilor noștri. Astăzi avem astfel de proiecte. Nu sunt încă la scară mare, dar evoluează. Implementarea masivă ar putea deveni posibilă în următorii ani”, a declarat acesta pentru AFP.

Un proiect la care se lucrează cu discreție

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, unul dintre principalii promotori ai tehnologiilor avansate în război, a lansat inclusiv centrul Defense AI Center A1 pentru accelerarea proiectelor bazate pe inteligență artificială. Directorul centrului, Danylo Tsvok, a confirmat că roiurile de drone se află deja în faza de testare, fără a oferi însă detalii suplimentare, întrucât multe lucruri trebuie ținute secrete.

Una dintre companiile care s-a evidențiat drept lider în domeniu este Swarmer, o firmă ucraineano-americană listată recent pe bursa Nasdaq din SUA. Directorul executiv al companiei, Alex Fink, a precizat că primele forme de tehnologie de tip roi sunt utilizate în luptă încă din aprilie 2024.

Potrivit acestuia, sistemele dezvoltate de companie pot trimite autonom mai multe drone într-o anumită zonă, după care operatorii umani pot decide fie să preia controlul pentru lansarea unui atac, fie să selecteze țintele înainte ca dronele să execute loviturile în mod autonom.

Totuși, Fink a subliniat că decizia finală privind identificarea unei ținte valide trebuie să rămână în mâna oamenilor.

„Nu suntem în punctul în care să putem avea încredere în tehnologie pentru a lua decizii strategice sau chiar tactice despre ce reprezintă o țintă legitimă. Nu vrem ca sistemele noastre să ia această decizie. Vrem ca oamenii să rămână la comandă”, a spus el.

În ciuda entuziasmului, există și voci sceptice în industria de apărare ucraineană. Yaroslav Azhnyuk, șeful companiei Fourth Law, specializată în autonomie pentru drone, consideră că roiurile sunt adesea supraevaluate pentru că oferă o imagine spectaculoasă și o poveste despre o tehnologie sci-fi ce naște așteptări că ar putea deveni realitate.

El susține că adevărata miză a războiului autonom nu constă doar în roiuri de drone, ci în dezvoltarea completă a autonomiei: navigație independentă, identificarea țintelor și executarea atacurilor

„Ne concentrăm pe autonomie completă și scalabilă masiv. Acesta este Proiectul Manhattan al epocii noastre”, a spus Azhnyuk, făcând referire la programul american care a dus la dezvoltarea primei arme nucleare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

El a avertizat că echilibrul global de putere ar putea depinde de cine va obține primul supremația în domeniul autonomiei militare.

Și Rusia investește masiv în inteligență artificială și drone, pe care le consideră priorități strategice pentru armata sa. Potrivit unui raport publicat în aprilie 2026 de experta Kateryna Bondar de la Center for Strategic and International Studies, Moscova a introdus probabil deja în luptă un sistem fără pilot complet autonom.

Anton Melnyk, cofondator al fondului MITS Capital, care finanțează industria ucraineană de apărare, a formulat miza acestei competiții tehnologice.

„Fie vom reuși noi – Forțele Armate ale Ucrainei împreună cu partenerii NATO –, fie va reuși inamicul”, a declarat acesta.