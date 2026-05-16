Primăria Capitalei anunță noi controale în Centrul Vechi. „Au ignorat și au bubuit în continuare muzica”

Primăria Capitalei a anunțat că noi controale vor avea loc, sâmbătă seara, în Centrul Vechi, în contextul în care mai multe localuri nu au respectat avertismentele date de autorități.

„Angajații a 7 din cele 50 de localuri din Centrul Vechi au decis să nu respecte avertismentul colegilor de la Poliția Locală a Municipiului București nici după amenzi repetate. Au ignorat și au bubuit în continuare muzica. Dar și contravențiile au continuat aseară, când echipajele au revenit”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București, într-o postare pe Facebook.

Ei au mulțumit celor care au ales să respecte legea și „să-i respecte pe locuitori”, avertizând totodată că „în seara aceasta, vor fi din nou controale”.

La începutul lunii mai, polițiștii locali au desfășurat controale în Centrul Vechi al Capitalei, în urma cărora au fost eliminate boxele amplasate în exteriorul teraselor și restaurantelor.

Pe 25 aprilie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a informat că programul „Străzi deschise” va continua şi în acest an, dar va fi „mai liniştit, cu mai puţini decibeli”, cu „mai multă relaxare, plimbare şi mai puţine boxe”.

„Nu vom mai aviza concertele privaților care fac bani mulți pe timpanele oamenilor din zona Kiseleff (acum mai avem două deja avizate, până să mă interesez eu de procesul de avizare)”, a transmis edilul printr-o postare pe Facebook.