O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți morți într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Femeia era profesoară

Caz șocant în Drobeta-Turnu Severin. O femeie de 50 de ani a fost găsită spânzurată, iar lângă ea se afla trupul neînsuflețit al fiului ei, de doar șapte ani. Femeia era profesoară.

Potrivit presei locale, femeia lucra în învățământ și suferea de depresie. Ea era despărțită de soțul ei, care a dat-o în judecată pentru a obține custodia copilului.

Tragedia a fost descoperită de pompieri, chemați să spargă ușa de sora profesoarei. Femeia nu mai răspundea la telefon încă de sâmbătă. Ea nu a mers luni, 8 septembrie, la serviciu, la școala din Orșova, unde preda logică. De asemenea, lucra ca profesoară la Penitenciarul Vânjuleț.

Dimineață, sora ei a sunat la 112, iar atunci când pompierii au deschis ușa, au găsit-o pe profesoară și pe fiul ei, de 7 ani, fără viață.

Trupurile au fost ridicate de medicii legiști și supuse necropsiei pentru a stabili cauzele tragediei.

Polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze, prima fiind că profesoara și-ar fi ucis copilul, după care s-ar fi spânzurat.