O platformă de dating creată de studenți schimbă viața socială la o universitate de top din lume: „Te eliberează de povară”

O nouă platformă de matrimoniale, creată de studenți pentru studenți, a transformat complet viața socială la Universitatea Stanford, SUA. Mii de tineri participă săptămânal la un experiment care îmbină compatibilitatea personală cu elemente de joc și interacțiune socială.

Platforma Date Drop a fost lansată în septembrie 2025 de absolventul Henry Weng și câțiva colegi, ca alternativă la aplicațiile de dating tradiționale.

Studenții răspund o singură dată la un chestionar de 66 de întrebări despre valori, stil de viață și opinii, iar în fiecare marți, la ora 21:00, primesc o „potrivire” bazată pe algoritmul platformei, scrie Wall Street Journal.

Platforma a fost adoptată de peste 5.000 de studenți dintr-un total de aproximativ 7.500, iar succesul ei a atras deja investiții de 2,1 milioane de dolari și extinderea programului la universități precum MIT, Columbia și Princeton.

Studenții spun că Date Drop a devenit un subiect omniprezent în campus. Grupuri de prieteni se adună să descopere rezultatele săptămânale și apoi ies împreună la cafea.

„Ajută oamenii să-și încerce norocul într-o relație. Găsești un motiv să te întâlnești cu cineva anume, te eliberează de povară”, explică Weng, care a dezvoltat codul platformei în doar trei săptămâni.

Pe lângă întâlnirile romantice, platforma are și un rol social și profesional, unii studenți folosind conexiunile create pentru a-și extinde rețeaua academică sau de carieră.

Funcții suplimentare permit prietenilor să sugereze perechi și utilizatorilor să semnaleze în privat persoanele de interes, sporind astfel șansele de cuplare.