Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
Ucraina își mută rețeaua electrică în subteran pentru a se proteja de atacurile Rusiei

Ucraina își coboară rețeaua electrică în subteran, într-o cursă contra cronometru pentru a-și proteja infrastructura critică de atacurile rusești care vizează sistematic sectorul energetic. În timp ce Moscova încearcă să lase țara în întuneric, Kievul pregătește o strategie pe termen lung: mutarea stațiilor electrice în buncăre de beton.

Rușii au pus la pământ infrastructura energetică a Ucrainei/FOTO:Profimedia
Rușii au pus la pământ infrastructura energetică a Ucrainei/FOTO:Profimedia

Până în prezent, o stație de transformare a fost deja securizată într-un adăpost subteran, iar lucrările la o a doua sunt în desfășurare, a declarat pentru Kyiv Independent Vitali Zaicenko, directorul general al Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat.

Măsura nu este însă o soluție rapidă la criza energetică care se adâncește de la o lună la alta. Costurile sunt uriașe – zeci de milioane de dolari pentru fiecare stație – iar Ucraina nu își poate permite să protejeze din fonduri proprii aproape 100 de stații strategice administrate de Ukrenergo.

„Mutarea stațiilor în subteran poate deveni un element esențial al securității și rezilienței energetice în viitor. Dar vorbim despre ani de muncă și milioane de euro”, a explicat Oleksandr Harchenko, directorul Centrului pentru Cercetarea Industriei Energetice din Kiev.

Stațiile de transformare reprezintă un punct vulnerabil major. Prin distrugerea echipamentelor din aceste noduri, Rusia poate întrerupe fluxul de electricitate de la centrale către locuințe și companii, provocând pene de curent în lanț. Actuala campanie de bombardamente a afectat grav capacitățile de producție din centrul, sudul și estul Ucrainei, regiuni care depind acum în mare măsură de energia generată în vestul țării. Fără stații funcționale, însă, electricitatea nu poate fi transportată către zonele cele mai expuse.

Buncărele subterane ar oferi un scut eficient împotriva atacurilor, susține Zaicenko. Pentru implementarea proiectului, compania are nevoie de finanțare externă. Primul pas este restructurarea datoriei semnificative acumulate după declanșarea invaziei ruse la scară largă, proces care ar urma să fie finalizat în lunile următoare.

Ulterior, Ukrenergo intenționează să solicite sprijin financiar din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), care a acordat anterior 86 de milioane de euro pentru protecția anti-dronă a infrastructurii energetice ucrainene, în 2024. Reprezentanții BEI nu au confirmat deocamdată un nou pachet dedicat stațiilor subterane, dar au transmis că analizează în continuare modalități de sprijinire a protecției infrastructurii energetice critice a Ucrainei.

Negocierile privind acoperirea datoriilor sunt încă în desfășurare, iar conducerea companiei evită să ofere detalii publice. Invazia rusă a împins Ukrenergo în incapacitate de plată, iar în aprilie anul trecut operatorul a fost nevoit să restructureze obligațiuni „verzi” în valoare de 825 de milioane de dolari.

Încă din 2023, Ukrenergo a început consolidarea instalațiilor energetice, ridicând fortificații în jurul facilităților sale. Până la finalul anului trecut, peste jumătate dintre transformatoare au fost protejate cu scuturi de beton, într-un proiect evaluat la aproximativ 300 de milioane de dolari. Restul lucrărilor ar urma să fie finalizate până în vară.

Într-un război în care energia a devenit armă strategică, Ucraina mizează pe beton, subteran și pe sprijin occidental pentru a ține luminile aprinse.

