 Record la cerșit de Sfânta Parascheva: peste 9.000 de lei adunați în 8 ore de un bărbat care conducea Lexus | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Record la cerșit de Sfânta Parascheva: peste 9.000 de lei adunați în 8 ore de un bărbat care conducea Lexus

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat care apela la mila pelerinilor veniți la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva a fost sancționat de polițiștii locali, după ce asupra sa a fost găsită suma de 9.147 de lei, bani despre care autoritățile susțin că au fost strânși în doar opt ore de cerșit.

Bărbatul a impresionat trecătorii dintr-un scaun cu rotile
Bărbatul a impresionat trecătorii dintr-un scaun cu rotile Foto: Poliția Locală Iași

Cerșetorul a fost identificat de polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, care au efectuat verificări.

Trecătorii nu au fost indiferenți
Trecătorii nu au fost indiferenți Foto: FB Poliția Locală Iași

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții s-au reîntâlnit cu persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux. După stabilirea identității, acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 coroborat cu O.G. nr. 2/2001”, a precizat, pe Facebook, Poliția Locală Iași.

Bărbatul este cunoscut oamenilor legii și a intrat în atenția acestora în contextul unor informații potrivit cărora n-ar avea o situație financiară precară, ci, din contră, ar utiliza un autoturism de lux, marca Lexus, relatează Ziarul de Iași

Suma de 9.147 de lei, bani pe care bărbatul îi strânsese de la enoriași, a fost ridicată de autorități în vederea confiscării.

Suma adunată de bărbat
Suma adunată de bărbat Foto: FB Poliția Locală Iași

Reprezentanții Poliției Locale susțin că banii ar fi fost obținuți din cerșetorie pe parcursul a opt ore.

Banii obținuți din cerșit
Banii obținuți din cerșit Foto: FB Poliția Locală Iași

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Zelenski anulează cu o simplă declarație programul SAFE de înzestrare a României. Președintele ucrainean spune că războiul a demonstrat că achizițiile de blindate sunt inutile, adică fix ce cumpără țara noastră, cu peste 4 miliarde euro, de la Rheinmetall
gandul.ro
image
Țara europeană considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
mediafax.ro
image
„Am refuzat Juventus, mulți se duc acolo și ajung în liga a doua din România!”. Filip Stojilkovic, interviu fără perdea despre presiune, credință și sfatul de aur primit de la Daniel Pancu
fanatik.ro
image
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
digisport.ro
image
Tatăl lui Nicole Cherry a dat din casă! Cum l-a cunoscut artista pe bărbatul cu care și-a întemeiat o familie. „Mă persifla gagiul”
click.ro
image
AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii
observatornews.ro
image
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
cancan.ro
image
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Cine nu va mai putea conduce trotinete electrice în România. Documentul necesar pentru a circula legal
playtech.ro
image
Decizie uriașă în dosarul de 100 de milioane de euro! Ce se întâmplă cu una dintre cele mai cunoscute fane ale FCSB
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Cum faci cel mai bun pește pane. Trucul pentru o crustă perfectă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicuşor Dan a dat vestea cea mare privind Guvernul: Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Ramona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă
click.ro
image
Doru Todoruț a ajuns pe mâna medicilor! Ce a pățit artistul la 49 de ani: „N-am mai putut să fac lucrurile cum mi le-am dorit”
click.ro
image
„Sper să nu mai existe femeie ca tine!” Fiica Maiei Morgenstern, jignită pe Instagram. Ce a revoltat-o și mai tare
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marian Godină nu s-a mai putut abține. Ce discută părinții pe grupul de la creșa fiicei sale! „Între două episoade de Insula Iubirii”
image
Ramona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare