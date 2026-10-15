Record la cerșit de Sfânta Parascheva: peste 9.000 de lei adunați în 8 ore de un bărbat care conducea Lexus

Un bărbat care apela la mila pelerinilor veniți la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva a fost sancționat de polițiștii locali, după ce asupra sa a fost găsită suma de 9.147 de lei, bani despre care autoritățile susțin că au fost strânși în doar opt ore de cerșit.

Bărbatul a impresionat trecătorii dintr-un scaun cu rotile Foto: Poliția Locală Iași

Cerșetorul a fost identificat de polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, care au efectuat verificări.

Trecătorii nu au fost indiferenți Foto: FB Poliția Locală Iași

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții s-au reîntâlnit cu persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux. După stabilirea identității, acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 coroborat cu O.G. nr. 2/2001”, a precizat, pe Facebook, Poliția Locală Iași.

Bărbatul este cunoscut oamenilor legii și a intrat în atenția acestora în contextul unor informații potrivit cărora n-ar avea o situație financiară precară, ci, din contră, ar utiliza un autoturism de lux, marca Lexus, relatează Ziarul de Iași

Suma de 9.147 de lei, bani pe care bărbatul îi strânsese de la enoriași, a fost ridicată de autorități în vederea confiscării.

Suma adunată de bărbat Foto: FB Poliția Locală Iași

Reprezentanții Poliției Locale susțin că banii ar fi fost obținuți din cerșetorie pe parcursul a opt ore.