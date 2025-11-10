Ofițer de securitate de la CEC Bank Iași, arestat după ce a furat bani din bancomat folosind codurile interne

Un ofițer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iași a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi sustras bani aproape 70.000 de lei și 10.000 de euro, dintr-un bancomat al instituției, după ce ar fi folosit cheile și codurile de acces pe care le deținea în baza atribuțiilor de serviciu.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este acuzat că ar fi furat, în două rânduri, aproape 70.000 de lei și 10.000 de euro, după ce ar fi distrus sigiliile aplicate pe casetele de valori ale unui bancomat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a anunțat că instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul ofițerului de securitate de la CEC Bank Nicolina Iași, cercetat pentru furt calificat în formă continuată.

Ancheta arată că, în zilele de 16 și 23 octombrie 2025, angajatul ar fi folosit cheile și codurile de dezarmare pe care le deținea în virtutea funcției pentru a pătrunde fără drept în interiorul agenției, știind că aceasta era închisă publicului și că sistemul de supraveghere era oprit.

Ulterior, bărbatul ar fi deschis un bancomat de tip M.F.M. (Multi Function Machine), din care ar fi sustras aproximativ 48.000 de lei și 9.750 de euro în prima zi, iar o săptămână mai târziu, încă 20.000 de lei. Prejudiciul total este estimat la 68.650 de lei și 9.750 de euro.