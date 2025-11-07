Hoțul de la Otopeni: bărbat arestat după ce a furat bagajele unor străini în aeroport. Ce au mai găsit polițiștii asupra sa

Polițiștii au reținut pe 3 noiembrie un bărbat bănuit de comiterea a trei fapte de furt. Potrivit autorităților, individul a furat bagajele unui cetățean indian și ale unui ucrainean aflați în Aeroportul Otopeni, precum și bunurile unei femei care se afla într-un lăcaș de cult din București.

„La data de 3 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, împreună cu polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București – Biroul Poliție Transporturi Feroviare București Gara de Nord, au depistat în Gara de Nord și condus la sediu un bărbat, bănuit de comiterea a trei fapte de furt (1 – furt calificat și 2 – furt).

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, bunurile fiind restituite persoanelor vătămate, iar bărbatul a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile”, transmite Poliția Română într-un comunicat.

Potrivit autorităților, pe 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați, prin plângere, de către un cetățean indian căruia i-a fost furat un troller ce conținea mai multe bunuri personale, prejudiciul fiind estimat la 1.500 de lei.

În aceeași zi, polițiștii au primit o plângere și din partea unui cetățean ucrainean, care a reclamat că, în timp ce se afla în incinta aeroportului, i-ar fi fost sustras un rucsac gri cu mai multe bunuri personale, prejudiciul fiind de aproximativ 700 de euro.

La scurt timp, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptelor, fiind vorba despre un bărbat.

În urma schimbului de informații cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 3 Poliție, a rezultat că suspectul se afla la intersecția străzilor Calea Griviței cu Bd. Gheorghe Duca din Capitală.

Acesta, aflat în stare de ebrietate și având asupra sa trollerul și rucsacul furate, a declarat că le-ar fi sustras din aeroport.

Polițiștii au recuperat bunurile furate de bărbat, printre care haine, documente și carduri bancare precum și cele ale unei femei jefuite într-un lăcaș de cult din București.

Suspectul, acuzat de trei furturi, a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.