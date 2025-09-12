Video O femeie a șocat trecătorii din Iași după ce a prins și a mâncat un porumbel, în plină stradă. A ajuns la Institutul de Psihiatrie Socola

O femeie de 54 de ani din Iași este anchetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, după ce a prins și a mâncat un porumbel.

O femeie fără adăpost, vizibil flămândă și dezorientată, a prins un porumbel, l-a jumulit de pene și l-a mâncat pe loc, sub privirile trecătorilor.

Autoritățile au fost sesizate cu privire la incident și au depistat femeia, care a fost dusă la sediul Poliției pentru cercetări. Aceasta prezenta un comportament agitat și „neadecvat”, motiv pentru care a fost internată la Institutul de Psihiatrie Socola pentru îngrijiri de specialitate, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție.

În acest caz a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor.