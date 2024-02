Activiştii PETA au cumpărat trei porumbei voiajori de pe unul dintre domeniile regelui Charles al III-lea

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), o cunoscută organizaţie care militează pentru drepturile animalelor, a cumpărat şi a relocat trei porumbei voiajori de pe domeniul Sandringham, deţinut de regele Charles al III-lea. Actul lor s-a vrut un mesaj că întrecerile columbofile sunt un act de cruzime, informează miercuri Agerpres.

Reprezentanţii asociaţiei spun că porumbeii au fost cumpăraţi la începutul acestui an, la o licitaţie de caritate, în timpul căreia aceştia au fost promovaţi cu ajutorul însemnelor oficiale ale casei regale pe reţeaua de socializare X. Documentele de vânzare arată transferul păsărilor de la Royal Lofts din comitatul Norfolk.

Ei consideră că întrecerile columbofile reprezintă „o distracţie adeseori fatală” pentru aceste păsări. Au în vedere în mod special cursele cu porumbei care traversează Canalul Mânecii, susţinând că aceste „creaturi blânde şi loiale” sunt obligate să participe la zboruri epuizante şi care le dezorientează, în urma cărora multe dintre ele nu supravieţuiesc.

Activiştii au dezvăluit că au cumpărat cei trei porumbei la o licitaţie „pentru a îi scuti de alte suferinţe viitoare”. Într-o scrisoare adresată regelui Charles al III-lea, ei au spus că porumbeii cumpăraţi la licitaţie „au parte acum de un tratament regal” într-un sanctuar pentru păsări din Ţara Galilor.

În aceeaşi scrisoare adresată suveranului britanic se afirmă că cei trei porumbei voiajori au fost rebotezaţi şi se numesc de acum înainte „Vera, Cliff şi Dover, în onoarea regretatei Dame Vera Lynn”, o celebră cântăreaţă care în ultima parte a vieţii sale a devenit o opozantă a curselor de porumbei voiajori.

Porumbarul de pe domeniul regal Sandringham există de peste 150 de ani, însă PETA l-a îndemnat „pe regele Charles să întrerupă orice asociere cu industria plină de cruzime a curselor de porumbei şi să transforme porumbarul într-un sanctuar pentru aceste păsări magnifice”.

În replică, un purtător de cuvânt de la Sandringham a declarat că porumbarul de pe acest domeniu regal „aderă la toate standardele şi reglementările cerute”.

la rândul său, Chris Sutton, directorul executiv al Royal Pigeon Racing Association, a respins sugestiile PETA referitoare la acte de cruzime sau rele tratamente aplicate porumbeilor şi a spus că, pentru cursele pe distanţe lungi, bunăstarea acestor păsări reprezintă o preocupare primordială.

„Ne opunem categoric declaraţiei conform căreia cursele de porumbei ar fi un sport plin de cruzime. Suntem conştienţi că porumbeii voiajori sunt păsări inteligente şi noi prioritizăm întotdeauna sănătatea şi bunăstarea lor” – a spsus el.

„Pe toată durata vieţii lor, în timpul competiţiilor şi în perioada lor de repaus, noi le asigurăm un mediu sigur şi adecvat. În calitatea noastră de columbofili, ne asigurăm că porumbeii primesc antrenamentul şi sprijinul necesar înainte de competiţii, pe care le organizăm la momentul potrivit şi în cele mai sigure condiţii meteorologice”, a adăugat Chris Sutton.