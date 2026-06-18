Momentul în care un adolescent de 18 ani e aruncat dintr-o trăsură, în Central Park din New York. Băiatul a murit

Un adolescent de 18 ani a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de un cal în Central Park din New York (SUA), în urma unui incident în care animalul s-a speriat și a scăpat de sub control.

Potrivit New York Police Department, tânărul se afla în trăsură alături de alți trei pasageri când calul a luat-o la fugă, cu puțin înainte de ora 15:00.

Victima a fost transportată la spital în stare critică, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața, relatează CNN, care citează Associated Press.

Ceilalți pasageri au refuzat să primească îngrijiri medicale.

Un reprezentant al Transport Workers Union, sindicatul care reprezintă angajații din industria trăsurilor, a declarat că animalul se afla în parc de numai șase săptămâni.

Alexander Kemp, vicepreședinte administrativ al filialei locale a sindicatului, a confirmat că vizitiul coborâse din trăsură pentru a fotografia pasagerii:

„Un vizitiu nu are voie niciodată să părăsească trăsura pentru a face fotografii”, a spus Kemp.

Imaginile video publicate pe rețelele sociale arată calul alergând în viteză prin parc, în timp ce două persoane par să sară din trăsură. Un alt clip surprinde momentul în care vehiculul se răstoarnă după ce lovește roțile unei alte trăsuri aflate în parc.

Incidentul are loc într-un moment dificil pentru industria trăsurilor din Central Park, veche de 150 de ani, aflată sub presiunea tot mai mare a grupurilor care cer interzicerea ei, invocând riscuri pentru cai și pentru public.

„Acest incident înfricoșător are loc la câteva zile după cel precedent”

Evenimentul de miercuri vine la doar câteva zile după ce un cal s-a prăbușit și a murit în parc, potrivit CNN.

Central Park Conservancy, organizația nonprofit care administrează parcul și care susține interzicerea trăsurilor, a reacționat ferm:

„Faptul că acest incident înfricoșător are loc la câteva zile după cel precedent subliniază pericolele pe care trăsurile le reprezintă pentru vizitatori, vizitii și cai. Sperăm ca rănile de astăzi să fie ultimele pe care le vom mai vedea”, a transmis organizația.

Amintim că, în 2018, două trăsuri trase de cai s-au ciocnit în Bavaria, Germania, 20 de persoane, printre care şi copii, fiind rănite, în ziua de Crăciun.