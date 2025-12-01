La un pas de tragedie. Momentul în care un şofer evită un pieton care traversa regulamentar şi se urcă cu maşina pe trotuar

Un șofer din Iași a făcut o manevră riscantă pe Aleea Sadoveanu, în zona Copou, reușind în ultima clipă să evite un pieton care traversa regulamentar. Momentul în care a tras de volan şi s-a urcat pe trotuar pentru a evita impactul a fost surprins de un participant la trafic.

Sursă video: reţelele sociale

Incident rutier periculos duminică, 1 decembrie, pe Aleea Sadoveanu din zona Copou, Iași, unde un șofer aflat la volanul unui Volkswagen Tiguan s-a angajat într-o depăşire chiar pe trecerea de pietoni, în timp ce o persoană traversa regulamentar.

Pentru a evita să lovească pietonul, care l-a rândul său s-a dovedit destul de prudent şi s-a mai uitat o dată să vadă dacă vine vreo maşină, şoferul a virat spre marginea carosabilului, iar autoturismul s-a lovit de bordură.

Deşi, iniţial părea că îşi poate continua drumul, în câteva zeci de metri s-a dovedit că în urma impactului, destul de puternic, i s-a spart roata din faţă, aşa că a fost nevoit să tragă pe dreapta.

Întregul incident a fost surprins de un participant la trafic, iar imaginile au ajuns în mediul online.