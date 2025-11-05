Accident mortal în București: un pieton a fost spulberat de un TIR pe Iuliu Maniu

Tragedie pe una dintre cele mai aglomerate artere din București. Un pieton a murit, miercuri seara, după ce a fost lovit de un TIR care circula pe bulevardul Iuliu Maniu.

Un grav accident rutier s-a produs miercuri seară, în jurul orei 20:00, pe bulevardul Iuliu Maniu, una dintre cele mai circulate artere din Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit primelor informații, un cap tractor cu remorcă, care circula din direcția străzii Lujerului către Autostrada A1, a lovit mortal un pieton.

La fața locului au sosit imediat polițiștii Brigăzii Rutiere, care au izolat zona și au demarat cercetările. Traficul în zonă a fost restricționat temporar, fiind dirijat de echipajele aflate la intervenție.

Impactul a fost extrem de puternic, iar în urma coliziunii, pietonul a decedat pe loc, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale.

„În urma accidentului de circulație a rezultat decesul pietonului. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele fiind 0, respectiv negativ. Se efectuează cercetarea locului faptei pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Testele efectuate de polițiști au arătat că şoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise.

Pe durata cercetărilor, traficul pe bulevardul Iuliu Maniu a fost deviat și s-a desfășurat sub îndrumarea polițiștilor, până la finalizarea activităților de la fața locului.