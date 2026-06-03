Video Oraș subteran al cartelurilor descoperit la granița SUA–Mexic: tunel de 600 de metri cu lift hidraulic și șine pentru transportul drogurilor

Un tunel subteran, lung de aproximativ 600 de metri și dotat cu electricitate, ventilație și un sistem de șine pentru transportul drogurilor, a fost descoperit la granița dintre California și Mexic, au anunțat autoritățile americane. Infrastructura era folosită pentru traficul de cocaină în valoare de peste 45 de milioane de dolari.

Potrivit Departamentului american de Justiție, pasajul se afla la aproape 17 metri sub pământ, avea pereți întăriți și era prevăzut inclusiv cu un lift hidraulic pentru acces.

Tunelul făcea legătura între orașul mexican Tijuana și un depozit situat în cartierul Otay Mesa din San Diego, o zonă aflată în imediata vecinătate a zidului de frontieră dintre Statele Unite și Mexic, scrie fox news.

„Pentru acești inculpați, la capătul tunelului nu a fost lumina. Au fost girofaruri și sirene”, a declarat procurorul federal american Adam Gordon, citat în comunicatul oficial.

La rândul său, Justin De La Torre, șeful patrulei poliției de frontieră pentru sectorul San Diego, a subliniat impactul operațiunii: „Această anchetă și această captură dau o lovitură semnificativă cartelului Jalisco Nueva Generación”.

Autoritățile americane au evidențiat nivelul ridicat de sofisticare al construcției. În materialele video publicate de Departamentul de Justiție se observă scări bine definite, pereți din piatră și infrastructură tehnică destinată transportului rapid al mărfurilor ilicite.

Autoritățile au confiscat aproximativ 1.029 de kilograme, adică peste 2.269 de livre, de cocaină suspectată în cadrul anchetei, cantitate pe care procurorii au estimat-o la o valoare de aproximativ 45 de milioane de dolari. Patru persoane au fost arestate.

Traficul de droguri prin tuneluri subterane între Mexic și Statele Unite nu este o practică nouă, fiind folosită de carteluri de decenii.

Din 1993 până în prezent, în sudul Californiei au fost descoperite 99 de astfel de tuneluri, potrivit autorităților americane. Cea mai recentă operațiune de destructurare a unei astfel de rețele a avut loc în 2022.