Femeie din Suceava anchetată pentru bigamie: s-a măritat a doua oară, deși are soț de 20 de ani

O femeie este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava după ce s-a căsătorit pentru a doua oară, deși era deja căsătorită și nu divorțase de primul soț. Anchetatorii o acuză de bigamie și fals în declarații.

Potrivit anchetatorilor, femeia avea o căsătorie încă din anul 2004, însă acest lucru nu a împiedicat-o să înceapă demersurile pentru o nouă căsătorie.

„La data de 25 iulie 2024, inculpata, deși avea o căsătorie încheiată la data de 14 februarie 2004 în județul Vrancea, căsătorie care nu a fost desfăcută, s-a prezentat la o primărie din zona rurală a județului Suceava, împreună cu persoana cu care intenționa să se căsătorească, împrejurare în care a dat declarație de căsătorie în cuprinsul căreia s-a menționat, de către ofițerul de stare civilă, că nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, potrivit Agerpres.

După depunerea declarației și parcurgerea formalităților legale, femeia a mers mai departe cu planurile sale. „Ulterior, la data de 4 august 2024, fiind îndeplinite aceste formalități, inculpata s-a căsătorit”, au mai precizat procurorii.

Cazul a fost investigat inițial de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, însă ulterior a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Dosarul urmează să fie soluționat de Judecătoria Fălticeni, unde se va decide răspunderea penală a femeii.