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Criza ajunge în inima Kremlinului: banca ce gestionează pensiile a 38 de milioane de ruși intră în austeritate

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Criza economică și financiară care afectează Rusia începe să lovească inclusiv instituțiile considerate piloni ai sistemului de stat. Vnesheconombank (VEB), principala bancă de dezvoltare a Federației Ruse și una dintre cele mai importante instituții financiare controlate de Kremlin, a anunțat măsuri drastice de austeritate, inclusiv concedieri masive și reduceri de cheltuieli.

Austeritate la Moscova
Gigantul financiar al Kremlinului intra in austeritate: mii de posturi dispar Foto: EPA -EFE

Potrivit informațiilor prezentate de publicația ucraineană Dialog, șeful VEB, Igor Șuvalov, a declarat în cadrul unei reuniuni a Consiliului Federației Ruse că banca va reduce cu 15% numărul angajaților începând cu anul 2027. Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de diminuare a costurilor, pe fondul încetinirii activității de creditare din economie.

„Am adoptat deja un ordin acum 10 zile, am început procesul. De data aceasta reducem cu 15%, reducând în același timp și bugetul organizației noastre”, a afirmat Șuvalov.

Vnesheconombank are un rol strategic în economia rusă. Instituția administrează economiile pentru pensii a aproximativ 38 de milioane de cetățeni ruși și finanțează numeroase proiecte naționale promovate de Kremlin.

Anunțul privind reducerea personalului este considerat de analiști un nou semnal al dificultăților economice cu care se confruntă Rusia.

Datele citate de experți arată că problemele nu se limitează la sectorul bancar. Până în 2025, cel puțin un sfert dintre companiile rusești au fost nevoite să recurgă la concedieri colective.

Industria metalurgică, afectată de scăderea cererii, a eliminat aproximativ 3.000 de locuri de muncă, iar producătorul de camioane KamAZ, confruntat cu pierderi financiare, a disponibilizat circa 2.000 de angajați.

VEB nu este singura instituție financiară care recurge la măsuri de reducere a costurilor. Potrivit acelorași surse, cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, ar fi redus personalul cu aproximativ 20%, în timp ce alte 13 bănci rusești au operat concedieri ce au ajuns, în unele cazuri, la 40% din efective.

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