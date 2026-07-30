 SUA atribuie Lockheed Martin un contract de până la 58,6 miliarde de dolari pentru producția de rachete Patriot | adevarul.ro
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SUA atribuie Lockheed Martin un contract de până la 58,6 miliarde de dolari pentru producția de rachete Patriot

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Armata Statelor Unite a atribuit companiei Lockheed Martin un contract cu o valoare maximă de 58,6 miliarde de dolari pentru producția de rachete interceptoare destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot. Contractul, anunțat miercuri de Pentagon, acoperă perioada fiscală 2026–2032 și reflectă eforturile Washingtonului de a-și reface stocurile de muniții, în contextul cererii crescute generate de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Cerere tot mai mare de interceptoare pentru sistemele Patriot/FOTO:X
Cerere tot mai mare de interceptoare pentru sistemele Patriot/FOTO:X

Noul acord înlocuiește un contract de un an, în valoare de 4,7 miliarde de dolari, semnat în aprilie, transformându-l într-un program multianual de achiziții. Potrivit Armatei SUA, acesta este unul dintre cele mai mari contracte încheiate pentru producția de interceptoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană.

Cererea pentru interceptoarele Patriot este în creștere

Decizia vine pe fondul preocupărilor privind diminuarea stocurilor americane de armament, după livrările către aliați și utilizarea munițiilor în cadrul operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite. Pentagonul a solicitat în repetate rânduri industriei de apărare să accelereze ritmul producției pentru a reduce timpul necesar refacerii rezervelor. Potrivit Reuters, extinderea capacității industriale reprezintă o prioritate pentru Departamentul Apărării.

Administrația președintelui Donald Trump a cerut, de asemenea, contractorilor din industria de apărare să investească mai mult în extinderea producției și mai puțin în distribuirea profiturilor către acționari. În ianuarie, președintele a semnat un ordin executiv care prevede evaluarea performanței companiilor implicate în contracte guvernamentale și identificarea celor care înregistrează întârzieri în executarea comenzilor.

Reprezentanții industriei au declarat că susțin obiectivul creșterii producției, însă au subliniat că investițiile pe termen lung depind de aprobarea fondurilor de către Congresul SUA.

Lockheed Martin își extinde capacitatea de producție

Lockheed Martin a anunțat că noul contract îi va permite să tripleze până la sfârșitul anului 2030 capacitatea de producție pentru rachetele PAC-3 MSE, interceptorul utilizat de sistemul Patriot.

Compania intenționează să majoreze cu aproximativ 50% numărul angajaților fabricii din Camden, statul Arkansas, unde sunt produse interceptoarele. Personalul uzinei ar urma să crească de la aproximativ 1.200 la aproape 1.850 de angajați.

În paralel, Lockheed Martin estimează investiții cuprinse între 8 și 9 miliarde de dolari până în 2030 pentru modernizarea a peste 20 de facilități de producție din Statele Unite și dezvoltarea unor noi centre dedicate fabricării munițiilor în statele Alabama și Arkansas. Compania afirmă că aceste investiții vor contribui la creșterea capacității de producție și la consolidarea lanțurilor de aprovizionare.

Patriot rămâne unul dintre principalele sisteme de apărare antiaeriană

Interceptorul PAC-3 MSE este proiectat pentru a distruge ținta prin impact direct și este utilizat împotriva rachetelor balistice, rachetelor de croazieră și aeronavelor. Acesta reprezintă una dintre componentele esențiale ale sistemului american de apărare antiaeriană Patriot.

Potrivit unei analize publicate în această săptămână de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, armata americană dispune de mai puțin de 1.000 de interceptoare Patriot și de mai puțin de 250 de interceptoare destinate sistemului THAAD. Ambele categorii de muniții au fost utilizate intens în ultimele luni în Orientul Mijlociu.

Discuții privind cooperarea cu Ucraina

Anunțul privind noul contract vine în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Statele Unite, unde acesta a discutat cu reprezentanții Lockheed Martin despre extinderea cooperării în domeniul producției de armament, transferului de tehnologie și dezvoltării capacităților asociate sistemelor Patriot.

În paralel, compania dezvoltă un nou interceptor, PAC-3 Adapted Capability Effector, care ar urma să coste sub două milioane de dolari pe unitate, adică mai puțin de jumătate din prețul actual al rachetei PAC-3 MSE. Lockheed Martin estimează că producția de serie ar putea începe în următorii trei ani, în colaborare cu parteneri din Statele Unite și Europa.

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