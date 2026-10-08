 Fostul ministru Cristian Adomniței primește 100.000 de lei despăgubiri de la stat. Ceruse peste 2 milioane pentru „compromiterea carierei politice” | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Fostul ministru Cristian Adomniței primește 100.000 de lei despăgubiri de la stat. Ceruse peste 2 milioane pentru „compromiterea carierei politice”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul ministru al Educației, Cristian Adomniței, va primi 100.000 de lei de la statul român, după ce a cerut despăgubiri de peste 2,1 milioane de lei pentru prejudiciile pe care susține că le-a suferit în urma procesului penal în care a fost achitat definitiv.

Cristian Adomniței primește 100.000 de lei de la stat, după achitarea definitivă.
Cristian Adomniței primește 100.000 de lei de la stat, după achitarea definitivă. Foto: Arhivă

Tribunalul București a admis doar parțial acțiunea formulată de fostul politician și a stabilit plata unor daune morale în valoare de 100.000 de lei. La această sumă se adaugă dobânda legală, calculată de la 27 august 2025 până la achitarea efectivă, notează Ziarul de Iași. 

Hotărârea a fost pronunțată pe 7 octombrie 2026 și nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Procesul civil a fost deschis în august 2025, când Cristian Adomniței a dat în judecată statul român, prin Ministerul Finanțelor, și DNA.

Fostul șef al CJ Iași a solicitat un milion de lei pentru afectarea reputației, onoarei și demnității, susținând că a fost acuzat și trimis în judecată pe nedrept.

Alți un milion de lei au fost ceruți pentru durata excesivă a procedurilor judiciare. Procesul penal s-a întins pe aproape nouă ani, până la achitarea definitivă.

Adomniței a solicitat și peste 116.000 de lei, reprezentând indemnizațiile pe care susține că le-ar fi primit dacă și-ar fi dus mandatul de președinte al Consiliului Județean Iași până la capăt.

În acțiunea sa, fostul politician a invocat și o serie de consecințe pe care ancheta și procesul le-ar fi avut asupra vieții sale personale și profesionale. Printre acestea s-au numărat probleme de sănătate pe fondul stresului, dificultăți familiale, probleme în obținerea unor credite bancare și ceea ce el a descris drept „compromiterea carierei politice”.

A susținut, de asemenea, că a fost nevoit să se mute de la Iași la București.

Instanța a admis doar în parte cererea și a obligat statul român la plata celor 100.000 de lei cu titlu de daune morale.

În schimb, solicitarea formulată împotriva DNA a fost respinsă ca neîntemeiată. Judecătorii au respins și restul pretențiilor financiare, inclusiv suma solicitată pentru indemnizațiile pe care Adomniței susține că le-ar fi pierdut.

Astfel, suma acordată de instanță este de peste 20 de ori mai mică decât valoarea totală a despăgubirilor solicitate.

Procesul pentru care Cristian Adomniței a cerut despăgubiri a început în 2015, când DNA a deschis ancheta cunoscută ulterior sub numele de dosarul „Albumul”.

Cazul viza un contract încheiat de Consiliul Județean Iași cu o firmă de publicitate pentru realizarea unor materiale de promovare a județului. Procurorii susțineau că firma primise bani pentru produse care nu ar fi fost livrate integral.

Prejudiciul calculat de anchetatori era de aproximativ 211.000 de lei. Adomniței a fost acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual, procurorii susținând că ar fi încercat să acopere neregulile constatate în derularea contractului.

În mai 2015, fostul șef al CJ Iași a fost reținut, iar ulterior a fost plasat sub măsuri preventive. În luna iulie a aceluiași an a fost trimis în judecată împreună cu alte persoane din dosar.

În noiembrie 2020, Tribunalul Iași l-a condamnat în primă instanță la trei ani și două luni de închisoare cu executare.

Soluția a fost însă schimbată definitiv câțiva ani mai târziu. Pe 8 februarie 2024, Curtea de Apel Galați l-a achitat pe Cristian Adomniței. Pentru acuzația de favorizare a făptuitorului, instanța a stabilit că nu există probe că acesta ar fi comis infracțiunea, iar în cazul falsului intelectual a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală.

După achitarea definitivă, fostul politician a decis să se adreseze instanței civile și să solicite despăgubiri pentru consecințele pe care le-a atribuit anchetei și procesului penal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu, după negocierile cu liderii PSD pentru susținerea noului Guvern: “Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”
gandul.ro
image
Amenzi uriașe pentru șoferii de camioane care circulă prin București. Ce reguli se schimbă
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
digisport.ro
image
Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
cancan.ro
image
Luca Niculescu anunță că ia în calcul indexarea pensiilor. Ce spune despre majorările de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă
playtech.ro
image
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
digisport.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după întâlnirea dintre Luca Niculescu și PSD. Ce s-a decis
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
click.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Sabia de bronz, recuperată de arheologi
Sabia de bronz care a stat 3.000 de ani sub apă și încă are muchia ascuțită
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

OK! Magazine

image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit