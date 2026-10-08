Fostul ministru Cristian Adomniței primește 100.000 de lei despăgubiri de la stat. Ceruse peste 2 milioane pentru „compromiterea carierei politice”

Fostul ministru al Educației, Cristian Adomniței, va primi 100.000 de lei de la statul român, după ce a cerut despăgubiri de peste 2,1 milioane de lei pentru prejudiciile pe care susține că le-a suferit în urma procesului penal în care a fost achitat definitiv.

Cristian Adomniței primește 100.000 de lei de la stat, după achitarea definitivă. Foto: Arhivă

Tribunalul București a admis doar parțial acțiunea formulată de fostul politician și a stabilit plata unor daune morale în valoare de 100.000 de lei. La această sumă se adaugă dobânda legală, calculată de la 27 august 2025 până la achitarea efectivă, notează Ziarul de Iași.

Hotărârea a fost pronunțată pe 7 octombrie 2026 și nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Procesul civil a fost deschis în august 2025, când Cristian Adomniței a dat în judecată statul român, prin Ministerul Finanțelor, și DNA.

Fostul șef al CJ Iași a solicitat un milion de lei pentru afectarea reputației, onoarei și demnității, susținând că a fost acuzat și trimis în judecată pe nedrept.

Alți un milion de lei au fost ceruți pentru durata excesivă a procedurilor judiciare. Procesul penal s-a întins pe aproape nouă ani, până la achitarea definitivă.

Adomniței a solicitat și peste 116.000 de lei, reprezentând indemnizațiile pe care susține că le-ar fi primit dacă și-ar fi dus mandatul de președinte al Consiliului Județean Iași până la capăt.

În acțiunea sa, fostul politician a invocat și o serie de consecințe pe care ancheta și procesul le-ar fi avut asupra vieții sale personale și profesionale. Printre acestea s-au numărat probleme de sănătate pe fondul stresului, dificultăți familiale, probleme în obținerea unor credite bancare și ceea ce el a descris drept „compromiterea carierei politice”.

A susținut, de asemenea, că a fost nevoit să se mute de la Iași la București.

Instanța a admis doar în parte cererea și a obligat statul român la plata celor 100.000 de lei cu titlu de daune morale.

În schimb, solicitarea formulată împotriva DNA a fost respinsă ca neîntemeiată. Judecătorii au respins și restul pretențiilor financiare, inclusiv suma solicitată pentru indemnizațiile pe care Adomniței susține că le-ar fi pierdut.

Astfel, suma acordată de instanță este de peste 20 de ori mai mică decât valoarea totală a despăgubirilor solicitate.

Procesul pentru care Cristian Adomniței a cerut despăgubiri a început în 2015, când DNA a deschis ancheta cunoscută ulterior sub numele de dosarul „Albumul”.

Cazul viza un contract încheiat de Consiliul Județean Iași cu o firmă de publicitate pentru realizarea unor materiale de promovare a județului. Procurorii susțineau că firma primise bani pentru produse care nu ar fi fost livrate integral.

Prejudiciul calculat de anchetatori era de aproximativ 211.000 de lei. Adomniței a fost acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual, procurorii susținând că ar fi încercat să acopere neregulile constatate în derularea contractului.

În mai 2015, fostul șef al CJ Iași a fost reținut, iar ulterior a fost plasat sub măsuri preventive. În luna iulie a aceluiași an a fost trimis în judecată împreună cu alte persoane din dosar.

În noiembrie 2020, Tribunalul Iași l-a condamnat în primă instanță la trei ani și două luni de închisoare cu executare.

Soluția a fost însă schimbată definitiv câțiva ani mai târziu. Pe 8 februarie 2024, Curtea de Apel Galați l-a achitat pe Cristian Adomniței. Pentru acuzația de favorizare a făptuitorului, instanța a stabilit că nu există probe că acesta ar fi comis infracțiunea, iar în cazul falsului intelectual a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală.

După achitarea definitivă, fostul politician a decis să se adreseze instanței civile și să solicite despăgubiri pentru consecințele pe care le-a atribuit anchetei și procesului penal.