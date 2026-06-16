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O angajată a unei filiale USR trimitea banii partidului în conturile proprii. Prejudiciul depășește 400.000 de lei

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O femeie care ocupa funcția de responsabil financiar în cadrul unei filiale a Uniunii Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, fiind acuzată că și-ar fi însușit peste 400.000 de lei din fondurile partidului. Aceasta ar fi transferat în mod repetat bani din conturile USR către o societate comercială, iar ulterior în propriile conturi bancare.

Aceasta ar fi transferat în mod repetat bani din conturile USR către ea însăși. FOTO: Shutterstock
Aceasta ar fi transferat în mod repetat bani din conturile USR către ea însăși. FOTO: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, inculpata este cercetată pentru delapidare în formă continuată, procurorii reținând în sarcina acesteia 47 de acte materiale.

Conform rechizitoriului, în perioada 25 aprilie – 19 iulie 2024, femeia ar fi transferat în mod repetat bani din două conturi bancare ale filialei de partid pe care le administra către contul unei societăți comerciale, iar ulterior sumele ar fi fost direcționate către propriile conturi.

„În esență, s-a reținut că în perioada 25.04.2024 - 19.07.2024, inculpata D.I.C., în calitate de responsabil financiar în cadrul unei filiale din municipiul București a unui partid politic, și-a însușit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma totală de 412.750 lei din sumele de bani pe care le gestiona”, au transmis procurorii într-un comunicat citat de Agerpres.

Anchetatorii precizează că, pe parcursul urmăririi penale, femeia a restituit o parte din prejudiciu, respectiv 162.750 de lei. În aceste condiții, USR s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea diferenței de 250.000 de lei, sumă rămasă neacoperită.

Pentru garantarea recuperării prejudiciului și a eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aflat în proprietatea inculpatei.

Dosarul a fost instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 4, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea infracționalității economice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.

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