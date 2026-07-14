search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul

Un bărbat este acuzat că a violat zeci de femei, după ce le droga cu somnifere și alcool. Toate agresiunile au fost filmate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un electrician în vârstă de 68 de ani din Berlin a fost trimis în judecată după ce procurorii l-au acuzat că a drogat femei cunoscute pe platforme de întâlniri online pentru a le viola. Autoritățile anunță că bărbatul și-a filmat agresiunile, iar numărul victimelor ar putea ajunge la 58.

Femeie care se apără
Zeci de femei au fost violate FOTO: Shutterstock

Parchetul din Berlin l-a pus pe bărbat sub acuzare în 22 de cazuri care implică 14 femei. Suspectul este acuzat de viol în formă agravată și vătămare corporală gravă, potrivit Mediafax.

Bărbatul își cunoștea victimele prin intermediul platformelor de întâlniri online. Acesta le-ar fi administrat un amestec de somnifere și alcool, după care le-ar fi agresat sexual în timp ce se aflau într-o stare de inconștiență.

Procurorii susțin că toate agresiunile au fost filmate, iar femeile nu au avut cunoștință despre cele întâmplate până la declanșarea investigației.  

La începutul anului trecut, polițiștii i-au percheziționat apartamentul în urma unei informări anonime. De acolo au ridicat mai multe dispozitive digitale. 

După un an în care autoritățile au verificat materialele stocate pe dispozitive, poliția a efectuat o nouă percheziție, în luna martie a anului curent, arestându-l preventiv. 

Bilanțul victimelor

Procurorii apreciază că numărul total al victimelor ar putea ajunge la 58. Pe lângă cele 14 femei incluse în rechizitoriu, autoritățile au identificat alte 30 de presupuse victime, însă investigațiile în cazurile respective sunt încă în desfășurare. Totodată, alte 10 femei care apar în anchetă nu au fost încă identificate. 

Anchetatorii precizează că alte 36 de presupuse fapte, comise împotriva unei femei în perioada 2010-2014, nu vor mai putea fi urmărite penal, ca urmare a prescrierii. 

Dosarul se află la Tribunalul din Berlin care urmează să decidă dacă va admite rechizitoriul și va stabili data începerii procesului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"
digisport.ro
image
Schimbare pentru Răzvan și Dani. Ce se întâmplă cu matinalul de la Antena 1: „Este o provocare”
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Mulți români află abia în vamă. Ce procură îți trebuie dacă intri în Turcia cu o mașină care nu este pe numele tău
playtech.ro
image
Unde a ajuns să joace fostul campion al României, la 40 ani! A fost prezentat oficial într-un ARO românesc
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
OUT de la Cupa Mondială, a murit la 38 de ani! Controversă uriașă: "Și-a făcut-o cu mâna lui"
digisport.ro
image
Momente de panică în Bruxelles! Mai multe persoane au fost găsite decedate într-un lift. are a fost cauza morții
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Raport sumbru de la FMI: Datoria publică a Europei ar putea creşte la 130% din PIB în 2040 dacă nu se iau măsuri
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!