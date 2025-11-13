Explozie urmată de incendiu într-un bloc din orașul Balș. Două victime cu arsuri. A fost activat Planul Roșu

O explozie urmată de incendiu s-a produs joi-dimineață, 13 noiembrie 2025, într-un bloc din orașul Balș, din județul Olt. Sunt două victime care au suferit arsuri. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Explozia a avut loc într-o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balș.

„Explozie urmată de incendiu, într-un bloc de locuințe, la o garsonieră situată la etajul trei, în orașul Balș.Până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică. Se acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor”, a transmis ISU Olt.

La nivelul județului Olt a fost activat Planul roșu de intervenție, fiind mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență.

Știre în curs de actualizare.