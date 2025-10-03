După moartea a șapte copii, președintele CJ Iași le cere părinților să aibă în continuare încredere în Spitalul „Sfânta Maria”

După tragedia de la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au murit în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, președintele CJ, Costel Alexe, le cere părinților să aibă în continuare încredere și să își ducă copiii la această unitate medicală.

La câteva zile după ce șapte copii au murit la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, ca urmare a unui focar de infecții cu bacteria Serratia marcescens, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a ieșit public cu un mesaj surprinzător. Deși a recunoscut existența unor probleme grave în modul de funcționare al spitalului, acesta a făcut apel la părinți să aibă în continuare încredere în medici și să își ducă acolo copiii.

„Fac un apel la părinți ca, așa cum au avut încredere până acum 5 sau până acum 10 ani, să o facă în continuare și să-și ducă copiii la Spitalul de Pediatrie”, a declarat Alexe în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 3 octombrie.

Totodată, el a recunoscut că principala cauză a tragediei a fost nerespectarea protocoalelor medicale.

„Cea mai mare problemă e nerespectarea protocoalelor medicale. După al treilea caz, când a fost declarat focar, trebuiau luate măsuri”, a spus șeful CJ Iași.

Pentru a clarifica situația, acesta a anunțat că la spital vor fi efectuate verificări amănunțite de către o comisie de audit și Corpul de Control, urmând să fie investigate inclusiv angajările și transferurile de personal.

Mesajul lui Costel Alexe a venit într-un moment în care opinia publică și părinții afectați așteptau mai degrabă explicații și măsuri ferme. Totuși, el a insistat că încrederea în spital trebuie menținută și că tragedii similare nu se vor mai repeta.