Cum ar putea renaşte Cinematograful Republica din Iaşi. ,,Am putea opta pentru un teatru de comedie"

Cinematografele Iaşului, care adunau în perioada lor de glorie mii de spectatori, par să prindă din nou viaţă, unele dintre ele sub altă formă.

Aceasta este şi situaţia Cinematografului Republica, asupra căruia timpul şi-a pus amprenta destul de puternic. Aflat într-o stare avansată de degradare, acesta ar putea recăpăta gloria pe care a avut-o în trecut.

Situat chiar în inima capitalei Moldovei, pe strada Lăpuşneanu, Cinematograful Republica oferă, în momentul de faţă, o imagine dezolantă pentru trecători dar mai ales pentru nostalgicii care îşi amintesc cum stăteau la cozi interminabile pentru a vedea un film.

Starea în care a ajuns cinematograful îi întristează pe ieşeni

Cei care au prins vremurile de glorie a cinematografelor din Iaşi îşi amintesc cu plăcere de cozile la care aşteptau pentru a intra în sală sau de momentele frumoase pe care le-au petrecut în Republica, Victoria, Tineretului sau cinematograful Dacia.

,,Pe atunci, pentru a vedea un film trebuia să mergi la cinematograf. Au fost vremuri frumoase, vremurile de glorie pentru aceste clădiri. Din păcate, vedem că unele dintre ele sunt lăsate în paragină, se pierd cu timpul. Acum, oamenii merg la film la mall, tehnologia a avansat foarte mult, sălile vechi probabil sunt depăşite. Cu toate acestea, sunt monumente importante, care trebuie să fie restaurate şi să fie redate ieşenilor", ne-a povestit o ieşeancă, în treacăt prin faţa Cinematografului Republica.

De ce nu este Cinematograful Republica monument istoric

Primăria Municipiul Iaşi a făcut demersuri pentru a reabilita cinematografele din oraş. Astfel, în curând, susţine primarul Mihai Chirica, va veni şi rândul Cinematografului Republica.

,,În planul iniţial era speculat faptul că cinematograful va face parte din noul sediu al Operei Iaşi. Din punctul meu de vedere, cred că acolo ar trebui să fie sediul Operei. Avem studiile de fezabilitate făcute, acum suntem în reconstrucţii cu Cinematograful Victoria, Cinematograful Dacia, unde vom începe lucrările, cu cinematograful Tineretului, unde vor începe licitaţiile pentru lucrări în acest an. A rămas cinematograful Republica, care nu face parte din lista monumentelor istorice. Acestă construcţie a fost mutilată în perioada comunistă. Din acest motiv nu figurează pe această listă. Este o construcţie contemperană cu Palatul Braunstein, care a fost supusă unui proces de consolidare după 1977", precizează Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

Ce rol va juca Republica

Municipalitatea are planuri mari pentru Republica. Chiar dacă acesta nu va mai fi cinematograf, ar putea găzdui o frumoasă sală de spactacol.

,,Acesta va deveni sală de spectacol, nu sală de cinematografie. Trebuie să gândim o sală de spectacol, pentru că ar fi şi mai mult încă un cinematograf, având în vedere că în apropiere se află Victoria şi Tineretului. Ar putea fi un teatru de stradă, un teatru de comedie. Iaşul are teatru, ateneu, filarmonică dar nu are teatru de comedie sau teatru de stradă. Am putea opta pentru un teatru de comedie şi este o breşă uşor de acoperit. Unii dintre cei mai importanţi actori de comedie au plecat din Iaşi", a adăugat edilul Iaşului.

Cinematograful Republica are o sală spectaculoasă, pe trei niveluri, care a fost una dintre cele mai mari săli de spectacol din ţară, având aproximativ 1.200 de locuri. Conform municipalităţii, investiţia necesară pentru restaurarea clădirii ar fi de aproximativ 5.4 milioane de euro.