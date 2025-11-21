Presa ucraineană dezvăluie o clauză din planul de pace al SUA cu care Kremlinul nu va fi niciodată de acord

Noul plan de pace al lui Trump pentru războiul din Ucraina conține un punct care face documentul inacceptabil pentru Moscova, dezvălui presa ucraineană.

Conform documentului, publicat de Axios, garanțiile de securitate pentru Ucraina modifică puțin esența propunerilor lui Trump, făcându-le acum inacceptabile nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Rusia.

Chiar și experții geopolitici de la Kremlin recunosc că propunerile, în forma în care au fost publicate ieri, sunt capitulante pentru Kiev, scrie Dialog.ua.

Acum planul de pace devine oarecum „echilibrat”: rămâne în continuare pro-rus, dar conține cel puțin o prevedere inacceptabilă pentru Rusia.

Planul de pace al lui Trump prevede garanții de securitate pentru Ucraina timp de 10 ani, după articolul 5 NATO, și posibilitatea intervenției militare a SUA în caz de atac repetat.

Deși nu este exact articolul 5, angajamentul SUA de a apăra Ucraina este fără precedent și ar putea provoca tensiuni între Trump și aliații săi MAGA. Suplimentul publicat de Axios completează punctul 5 al planului, transmis și Ucrainei.

Prevederile documentului, pe scurt:

Documentul oferă garanții de securitate după principiul articolului 5 NATO, adaptate la circumstanțele conflictului și la interesele SUA și ale partenerilor europeni.

În acest caz, președintele SUA, în exercitarea atribuțiilor constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, vor lua măsuri pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forțe armate, informații și asistență logistică, acțiuni economice și diplomatice, precum și alte măsuri considerate adecvate.

Membrii NATO, precum Franța, Marea Britanie, Germania, Polonia și Finlanda, confirmă că securitatea Ucrainei este inseparabilă de stabilitatea europeană și se angajează să acționeze împreună cu SUA pentru a răspunde încălcărilor, asigurând o descurajare comună și fiabilă.

Schema intră în vigoare de la momentul semnării și va fi valabilă 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord reciproc. Va fi creată o comisie de monitorizare comună condusă de partenerii europeni, cu participarea SUA.

Semnatari: Ucraina, Rusia, SUA, UE, NATO.

Documentul schimbă esența propunerilor lui Trump deoarece adaugă angajamentul SUA de a interveni militar pentru a apăra Ucraina, ceea ce îl face inacceptabil pentru Rusia.

Planul include acum linii roșii pentru ambele părți: Donbasul pentru Ucraina și prezența armatei americane pentru Rusia. Nu este clar cum administrația Trump intenționează să obțină acceptul Moscovei.