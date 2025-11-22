search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
Mossadul a dezvăluit o rețea de infrastructură Hamas în Europa

0
Război în Israel
0
Publicat:

Autoritățile israeliene au anunțat miercuri că o importantă rețea teroristă Hamas care opera în Europa a fost destructurată în cadrul unor operațiuni desfășurate în comun de Mossad și agențiile europene de informații și aplicare a legii, relatează i24news.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Supranumită de oficialii israelieni „Caracatița Hamas”, rețeaua acționa pentru a clădi infrastructură afiliată grupării în Europa - înființând celule operaționale și făcând stocuri de arme în vederea efectuării unor atacuri asupra unor obiective israeliene și evreiești pe teritoriul european.

Potrivit Biroului premierului israelian, ancheta a durat câteva luni și a fost rezultatul unei cooperări strânse între Mossad și serviciile de securitate din Germania, Austria și alte țări europene. 

Raiduri coordonate au dus la multiple arestări și la descoperirea unor ascunzători de arme, inclusiv pistoale și dispozitive explozive, care erau pregătite pentru a fi utilizate „la comandă” de către agenții Hamas.

Una dintre cele mai importante operațiuni a avut loc la Viena în septembrie anul trecut, unde agenția de securitate și informații austriacă (DSN) a descoperit un depozit de arme, și a reținut și interogat suspecți. Presa locală a relatat ulterior despre o arestare în legătură cu raidul la Londra.

Anchetatorii au stabilit ulterior că ascunzătoarea îi aparținea lui Muhammad Naim, fiul lui Bassem Naim, membru important al biroului politic al Hamas și un consilier apropiat al liderului grupării din Fâșia Gaza, Khalil al-Haya. 

Potrivit oficialilor israelieni, armele ascunse sunt dovezi în plus ale implicării directe a conducerii politice a Hamas din Qatar în autorizarea activităților teroriste din Europa, în ciuda negărilor publice repetate ale grupării.

Pe măsură ce ancheta a progresat, serviciile europene au găsit informații despre o întâlnire care a avut loc în Qatar între Muhammad Naim și tatăl său aproximativ în aceeași perioadă în care a fost organizat raidul. Oficialii israelieni susțin că momentul și natura întâlnirii sugerează o aprobare la nivel înalt în ceea ce privește înființarea celulei din Viena. Surse din Mossad evaluează că negările repetate ale Hamas ar putea reflecta o pierdere a controlului asupra unor agenți care acționează cu o mai mare independență.

Arestări ale colaboratorilor rețelei în Europa

Ancheta a investigat, de asemenea, suspiciunea unor legături între agenți din Europa și elemente Hamas din Turcia, o țară considerată un centru logistic pentru grupare. În noiembrie, autoritățile germane l-au arestat pe Burhan al-Khatib, o figură proeminentă a rețelei, la scurt timp după întoarcerea sa din Turcia, după ce și-a finalizat activitățile operaționale.

Alte arestări au urmat în această lună -  un agent asociat Hamas a fost acuzat de implicare în procurarea de arme pentru atacuri planificate în Europa.

Autoritățile europene au intensificat recent atât operațiunile de securitate, cât și măsurile juridico-politice care vizează organizațiile legate de Hamas, inclusiv asociații și organisme religioase acuzate de strângerea de fonduri sau recrutarea de agenți sub acoperire umanitară sau culturală.

Mossad-ul a transmis că acest caz reflectă recunoașterea internațională a ambițiilor operaționale globale ale Hamas simultan cu determinarea guvernelor europene de a le contracara. De la atacurile din 7 octombrie, agențiile de informații israeliene au înregistrat o creștere a tentativelor Hamas de a construi noi infrastructuri teroriste în străinătate, într-o oglindire a metodelor Iranului de a-și răspândi rețelele sale proxy.

Potrivit Mossad-ului, eforturile de a descuraja comploturile teroriste la nivel mondial continuă, zeci de alte operațiuni fiind monitorizate în prezent sau dejucate în mod activ.

Europa

