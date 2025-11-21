search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Regele fotbalului românesc se întoarce: Hagi anunță revenirea în antrenorat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Liber din vara acestui an, după ce a predat Farul Constanța lui Ianis Zicu, Gheorghe Hagi a dezvăluit când se pregătește să revină pe banca tehnică.

Gheorghe Hagi este președintele de la Farul Constanța.
Gheorghe Hagi se întoarce în antrenorat | FOTO Facebook

Gheorghe Hagi a vorbit, recent, despre naționala României. Patronul de la Farul Constanța a precizat că ajutorul suporterilor români va fi esențial în barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Gheorghe Hagi: ”Aici nu trebuie să comentăm prea mult”

România trebuie să fie alături de echipa națională. Suporterii turci sunt fanatici și vor pune o presiune uriașă, dar noi trebuie să fim uniți și să le oferim încredere jucătorilor noștri

Trebuie să avem 100% încredere în băieți. Aici nu trebuie să comentăm prea mult. Trebuie să avem încredere, convingere și curaj. În ultima treime de teren, acolo în jumătatea adversă, trebuie să ai mult curaj, acolo trebuie să riști. Trebuie să ai jucători care pot să facă lucrul acesta.

Sperăm ca echipa României să ajungă în condițiile cele mai bune acolo, să fie inspirată. Chiar e nevoie, nu o să fie ușor! O să fie un meci foarte greu împotriva publicului! Am fost la meciul cu Liverpool și știu ce poate să creeze publicul din Turcia. Suporterii vor crea o ambianță foarte grea. Totuși, trebuie să facem față”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Fanatik.

Gheorghe Hagi se pregătește de revenire 

Regele fotbalului românesc își confirmă revenirea pe banca tehnică, chiar dacă nu a oferit încă o dată exactă. 

(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a precizat Gheorghe Hagi, potrivit sursei citate anterior.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în noua campanie SGR
playtech.ro
image
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Gigi Becali, operat la nivelul coloanei cervicale. Primele informații după intervenția realizată de prof. dr. Ștefan Mindea
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!