Regele fotbalului românesc se întoarce: Hagi anunță revenirea în antrenorat

Liber din vara acestui an, după ce a predat Farul Constanța lui Ianis Zicu, Gheorghe Hagi a dezvăluit când se pregătește să revină pe banca tehnică.

Gheorghe Hagi a vorbit, recent, despre naționala României. Patronul de la Farul Constanța a precizat că ajutorul suporterilor români va fi esențial în barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Gheorghe Hagi: ”Aici nu trebuie să comentăm prea mult”

„România trebuie să fie alături de echipa națională. Suporterii turci sunt fanatici și vor pune o presiune uriașă, dar noi trebuie să fim uniți și să le oferim încredere jucătorilor noștri”

Trebuie să avem 100% încredere în băieți. Aici nu trebuie să comentăm prea mult. Trebuie să avem încredere, convingere și curaj. În ultima treime de teren, acolo în jumătatea adversă, trebuie să ai mult curaj, acolo trebuie să riști. Trebuie să ai jucători care pot să facă lucrul acesta.

Sperăm ca echipa României să ajungă în condițiile cele mai bune acolo, să fie inspirată. Chiar e nevoie, nu o să fie ușor! O să fie un meci foarte greu împotriva publicului! Am fost la meciul cu Liverpool și știu ce poate să creeze publicul din Turcia. Suporterii vor crea o ambianță foarte grea. Totuși, trebuie să facem față”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Fanatik.

Gheorghe Hagi se pregătește de revenire

Regele fotbalului românesc își confirmă revenirea pe banca tehnică, chiar dacă nu a oferit încă o dată exactă.

„(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a precizat Gheorghe Hagi, potrivit sursei citate anterior.