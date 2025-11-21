search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Trump spune că Zelenski va trebui să aprobe planul său de pace pentru Ucraina: „Va trebui să-i placă. Va trebui să accepte ceva”

Război în Ucraina
 Preşedintele Donald Trump a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, notează AFP, citată de Agerpres.

„Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, ei bine, nu vor avea decât să continue să se lupte”, a spus liderul de la Casa Aalbă.

 Puţin mai târziu, referindu-se tot la omologul său ucrainean, președintele american a declarat:

„La un moment dat, va trebui să accepte ceva”.

Planul solicită Ucrainei să renunțe la noi teritorii

Planul, prezentat recent la Washington și transmis ulterior Kievului, cuprinde 28 de puncte și ar răspunde multora dintre cererile fundamentale ale Rusiei.

Planul ar solicita Ucrainei să renunțe la noi teritorii, să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la perspectiva aderării la NATO și să accepte restricții privind desfășurarea de trupe aliate pe teritoriul său. În contrapondere, sancțiunile împotriva Moscovei ar urma să fie ridicate treptat, iar Rusia ar fi invitată să reintre în grupul G8.

Activele rusești înghețate ar fi transformate într-un fond de investiții, din care Statele Unite ar urma să primească o parte din profit.

Documentul, analizat de Reuters, detaliază clar avantajele pentru Moscova, însă tratează mult mai vag obiectivele Kievului. 

Zelenski: „Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”

Amintim că președintele Volodimir Zelenski a transmis, vineri seară, că Ucraina traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa și ar putea fi pusă în situația în care să aleagă între pierderea onoarei și riscul de a pierde un partener cheie, făcând evident referire la SUA.

Președintele a subliniat că statul se confruntă cu o dilemă serioasă: fie să semneze cele 28 de puncte propuse de SUA, fie să se confrunte cu riscul anulării ajutorului și cu o iarnă extrem de dificilă pentru țară.

Liderul ucrainean a promis menținerea unui dialog constructiv cu SUA, dar a precizat că negocierile vor fi purtate ținând cont de interesele naționale.

Vom colabora calm cu America și cu toți partenerii. Va fi o căutare constructivă a soluțiilor cu partenerul nostru principal. Cu siguranță nu vom da dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace… asta nu se va întâmpla”, a adăugat președintele.

În mesaj, Zelenski a subliniat că demnitatea și libertatea sunt condiții de netrecut pentru un acord de pace, explicând că suveranitatea țării și viitorul oamenilor și teritoriului depind de respectarea acestor principii.

