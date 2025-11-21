search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Inflația, cea mai mare îngrijorare a investitorilor. Abia pe locul 2 se află recesiunea

0
0
Publicat:

Inflația din România crează mari bătăi de cap investitorilor, cu atât mai mult cu cât este cea mai mare din UE și a treia cea mai mare din Europa. Investitorii sunt îngrijorați că investițiile le pot fi erodate de inflație, dacă aceasta este mai mare decât randamentele investiționale.

Grafic bursier care indică o scădere a prețurilor acțiunilor
Inflația erodează investițiile. Foto arhivă

Ultimele cifre privind inflația din România relevă presiuni persistente asupra prețurilor, în ciuda unei ușoare moderări a creșterii acestora în octombrie 2025. Țara noastră continuă să fie în fruntea Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea prețurilor de consum, evidențiind provocările structurale pe care le are în contextul unei economii stagnante și al flexibilității limitate a politicii monetare.

Inflația persistentă din România, o dilemă pentru Banca Națională

Banca Națională a României a decis să mențină rata dobânzii neschimbată la 6,5%, menționând posibilitatea ca inflația ridicată să persiste pentru o perioadă mai lungă de timp. Din păcate, in aceste conditii, banca centrală nu poate face prea multe pentru a stimula economia aflată acum în dificultate, cu deficite publice masive care trebuie reduse și consumul care a scăzut drastic după ce măsurile de austeritate ale guvernului au intrat în vigoare.

Rata anuală a inflației în România a scăzut ușor în octombrie 2025, la 9,8%. Aceasta rămâne la cel mai ridicat nivel din iunie 2023; cu toate acestea, creșterea prețurilor atât pentru produsele alimentare, cât și pentru cele nealimentare s-a moderat față de septembrie anul acesta. Prețurile serviciilor au crescut într-un ritm ușor mai rapid (10,52% față de 10,36%). Pe bază lunară, prețurile de consum au crescut cu 0,5% în octombrie, după o creștere de 0,36% în septembrie. În același timp, datele privind PIB-ul au rămas aproape neschimbate, cu o creștere de 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest nivel ridicat al inflației în România a determinat Banca Națională a României să mențină rata dobânzii la un nivel ridicat de 6,5% pentru a șaisprezecea lună consecutiv, cu mult sub inflație și cu foarte puține perspective de scădere în viitorul apropiat.

Inflația va scădea puțin și foarte lent

Banca Națională a României a menționat în comunicatul său de presă că inflația anuală va scădea ușor în următoarele trei trimestre, dar va rămâne mai mare decât estimările anterioare. Acest lucru se datorează efectelor temporare cauzate de două măsuri recente ale guvernului: eliminarea plafonului pentru prețurile energiei electrice la 1 iulie și creșterea taxelor pe consum (TVA și accize) începând cu 1 august 2025.

Citește și: Cum folosesc guvernele inflația pentru a le lua banii cetățenilor. Ce înseamnă represiunea financiară

Raportul BNR din noiembrie privind inflația prevede că aceasta va scădea brusc în al treilea trimestru al anului 2026, odată ce se estimează că aceste efecte directe vor dispărea. Ulterior, inflația va continua să scadă, dar ritmul de scădere va fi mai lent decât se anticipase anterior, pornind de la un nivel mai ridicat. Abia în 2027 se estimează că inflația va atinge ținta BNR. Această evoluție va fi susținută de o scădere a cererii cauzată de noile măsuri fiscale și bugetare introduse în august 2025, care vor tempera consumul și investițiile.

„Există, de asemenea, incertitudini suplimentare și frământări politice cu privire la măsurile pe care autoritățile le vor lua în perioada următoare pentru a continua consolidarea fiscală, în conformitate cu planul convenit cu Comisia Europeană privind reducerea deficitului. Economia românească se confruntă, de asemenea, și cu riscuri externe care pot influența activitatea economică și inflația pe termen mediu. Acestea includ tensiunile comerciale globale, războiul din Ucraina și creșterea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură în țările Uniunii Europene – factori care pot modifica direcția politicilor economice și presiunile asupra prețurilor”, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu.

România are cea mai mare inflație din UE

În prezent, România are cea mai mare inflație din UE și a treia cea mai mare din Europa, după Turcia și Ucraina, înaintea Rusiei, Belarusului și Moldovei. Dacă ne uităm la țările din partea centrală și estică a Uniunii Europene, inflația în Bulgaria se situează la 5,6% (o creștere a cifrei din septembrie – cea mai recentă publicată – de la 5,3% în august), în octombrie Ungaria se menține la 4,3%, Slovacia înregistrează, de asemenea, o ușoară creștere la 4,3% de la 4,2% în septembrie, iar Polonia înregistrează o ușoară scădere la 2,8% față de 2,9% în urmă cu o lună, iar Republica Cehă se situează la 2,5%, înregistrând, de asemenea, o ușoară creștere față de 2,3% înregistrată în septembrie. Toate aceste cifre sunt mult mai mici decât inflația noastră record. Inflația prețurilor de consum din zona euro a încetinit la 2,1% de la 2,2% în septembrie 2025, ușor peste minimul înregistrat în mai, de 1,9%. În UE, singura țară cu deflație este Cipru, care a înregistrat o inflație anuală de -0,3% în octombrie 2025.

Inflația este o preocupare reală și pentru investitorii individuali din România, deoarece a fost considerată riscul extern numărul unu pentru portofoliile lor, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat. Ea este urmată îndeaproape de o potențială recesiune a economiei românești.

România se confruntă cu un echilibru dificil între frânarea creșterii prețurilor și susținerea activității economice. Acest lucru ar trebui să le dea suficiente motive de îngrijorare politicienilor de pe întreg spectrul politic pentru a începe în sfârșit să pună în aplicare reformele de care țara are nevoie disperată.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un proiect important
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap, în 2025. Cum se întocmeşte şi ce prevede legea
playtech.ro
image
Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari, comparat cu Pablo Escobar, se oferă 15.000.000 de dolari recompensă pentru prinderea lui
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ultimatul pentru Ucraina de la Trump. Președintele americam negociază extrem de dur
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cei mai sângeroși regi din istoria lumii. Cruzimea lor este analizată și astăzi
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!