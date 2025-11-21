„Cine este mai ticălos?”. Provocarea lui Cristian Tudor Popescu pentru cititorii săi de pe Facebook

Gazetarul Cristian Tudor Popescu își întreabă cititorii în ultimul comentariu de pe pagina sa de Facebook ”cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător” dintre Trump și Putin.

Cristian Tudor Popescu compară propunerea de pace pe care Donald Trump o propune Ucrainei cu acordul de la München dion 1939, o înțelegere care a permis Germaniei Naziste să anexeze Regiunea Sudetă (Sudetenland) care aparținea Cehoslovaciei. Din acest motiv, gazetarul își întreabă cititorii ”cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător” dintre Trump și Putin.

”În căutarea păcii. Asta scrie pe fundal albastru deasupra lui Putin și Trump, care-și dau mâna rânjind. Cuvântul pace n-a mai avut un sens atât de hidos de la München 1939. Trocul sângeros de atunci se repetă acum. În rolul Marii Britanii și Franței, semnatarele unui acord de pace cu Germania peste capul Cehoslovaciei, permițând ocuparea zonei Sudeților de către trupele lui Hitler, joacă azi America lui Trump. Aidoma Führerului, Putin promite că nu mai atacă Ucraina după ce se face stăpân pe Sud-Estul țării – Hitler a încălcat rapid acordul, ocupând toată Cehoslovacia.

Pace. Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine. Și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional. Întrebare: între Trump și Putin, cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător? Asta în cazul în care nu veți răspunde: ce-mi pasă mie de ucraineni? Fie la ei acolo!”, este întrebarea gazetarului CTP.