Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm

Situația economică a României pare puțin diferită față de acum cu câteva luni. Analistul Cristi Tudorescu consideră că veștile sunt și bune și rele, dar primele predomină, pornind de la faptul că criza care se anunța una abruptă pare că se domolește.

Ultimele date economice indică faptul că deși economia se află pe o traiectorie descendentă, criza care se anunță pare una de o amploare mai redusă față de prognozele economiștilor. Analistul economic Cristian Tudorescu consideră că România va „scăpa ieftin” și că recesiunea va fi mai blândă decât se estima anterior. Chiar și inflația, chiar dacă este totuși una mare, nu a ajuns la 11%. Într-o postare pe Facebook, Cristian Tudorescu analizează situația actuală a economiei și aduce câteva vești bune.

Avem o criză mai „blândă” decât se anticipa

„Dacă astea sunt rezultatele impactului în economie, înseamnă că scăpăm ieftin de data asta. În sensul că se putea și mai rău de atât. PIB-ul a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul 3. Cred că putem avea o recesiune ușoară, adică și Q4 să fie negativ, însă scăderea este una redusă. Inflația pe ultimele 12 luni a coborât în octombrie la 9.8% (vs 9.9% anterior). Inițial mă așteptam să fie în intervalul 10 - 11%. Este indicatorul acela care nu se calculează după ce ai fost la supermarket sau la restaurant și crezi că-i 15 - 20%. Pentru că nu este atât”, scrie Tudorescu.

Pe de altă parte, se pare că și producția industrială s-a stabilizat, iar lucrurile ar putea să stea la fel și în privința consumului, adaugă expertul. Acesta este un alt semn bun, iar în condițiile în care se va confirma și în următoarele luni se va putea spune că evoluția este una pozitivă, după ani întregi în care industria României s-a aflat în picaj.

Economia începe să se mai stabilizeze

„Mai vedeam azi într-un articol ZF că producția industrială s-a stabilizat, după o scădere în prima parte a anului. Black Friday-ul de la Emag a avut vânzari de 940 de milioane de lei (+5% vs anul anterior). Bun, aici s-ar putea spune că e sub inflație. Se pare că doar august și un pic în septembrie a fost acel șoc pe consum, în rest, lumea are rezerve pentru a susține trendul”, adaugă el.

Și în privința Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) există vești bune, în sensul în care aparent România va pierde mai puțini bani europeni decât se preconiza. Asta deși s-a vehiculat mult timp ideea unui adevărat dezastru și în această privință. Totuși, spune Cristi Tudorescu, situația nu este atât de dramatică precum părea că se profilează.

„PNRR: Acum jumătate de an se estima că putem pierde 10 - 12 miliarde de euro, s-au pierdut definitiv 7 miliarde. PNRR-ul a fost renegociat astfel încât să accesăm 21 de miliarde de euro în continuare”, explică Tudorescu.

Însă există în continuare și câteva probleme serioase, care pot afecta mai mult sau mai puțin o economie deja fragilizată enorm de deficitul bugetar uriaș. Incertitudinile rămân pentru următoarea perioadă, iar anumite industrii sunt în suferință. Spre exemplu, industria prelucrătoare se confruntă cu mari probleme, iar multe companii recurg în ultima vreme la disponibilizări. Cu toare acestea, nu se poate vorbi de un trend negativ în totalitate, în ce privește industria, chiar dacă anumite ramuri au mari dificultăți.

„Imagine mixtă, cu bune și cu rele. Problemele care sunt în economie sunt unele sectoriale - de exemplu în unele industrii prelucrătoare de unde sunt oameni dați afară, cum am mai spus, unde au fost scăderi de activitate în ultimele 12 luni. Nu este un trend negativ generalizat, ci mai degrabă trebuie adresate problemele punctuale acolo unde sunt. Mai vedem în lunile următoare”, încheie analistul economic Cristi Tudorescu.