Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie. Ce nativi primesc mesaje care le vor schimba viața

Publicat:

Horoscopul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, anunță suișuri și coborâșuri pentru unii nativi și vești importante pentru alții. Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru toate zodiile.

Gemenii vor altceva. FOTO Shutterstock
Gemenii vor altceva. FOTO Shutterstock

Berbec 

Iubire - Treceți prin suișuri și coborâșuri, vă aduceți aminte de trecut și vă poate cuprinde nostalgia. Nu neglijați prezentul!  Aveți grijă la trădări și invidii din partea femeilor!

Sănătate - Consumați energie pentru a fi prezent aici și acum, pentru a vă adapta la rutina de zi cu zi.

Bani - E un moment bun să vă vindeți scump ideile. Faceți proiecte și prezentați-le fără teamă!

Taur

Iubire - Apelați la intuiția voastră pentru a ști unde să vă opriți cu reproșurile.

Sănătate - Dacă plecați la drum, nu uitați să vă îmbracați adecvat!

Bani - O parte din remunerațiile muncii voastre de acum vor veni mai târziu.

Gemeni 

Iubire - Vreţi altceva, dar nu ştiţi exact ce anume aţi vrea să fie diferit. Nu fiţi împotriva tot ce vi se propune.

Sănătate - Acceptaţi-vă nevoile dar poftele apărute brusc să le satisfaceţi doar parţial!

Bani - Vă achiziţionaţi din grabă lucruri de care nu aveţi nevoie.

Rac 

Iubire - Căutați persoane potrivite pentru a face lucruri legate de scoaterea la suprafață a tensiunilor interioare.

Sănătate - E crescută percepția intuitivă. Aveți nevoie de timp pentru a vă înțelege visele, a analiza viața interioară.

Bani - Analizați trecutul pentru a vedea care din acțiunile eronate au fost mai costisitoare.

Leu 

Iubire - Abordați teme de discuție oculte. Interesați-vă de o consultație la un astrolog sau o divinație în tarot!

Sănătate - Nu vă consumați pentru iritările de peste zi! Lăsați lucrurile să se așeze fără agitație!

Bani - Puneți pe primul plan obiectivele și sarcinile personale. Solicitările de la ceilalți trebuie să aștepte.

Fecioara 

Iubire - Veți depune toate eforturile pentru a întări legătura cu persoana alături de care vă trăiți viața. Dacă au fost probleme, căutați un bun moment pentru a lămuri calm lucrurile!

Sănătate - Nu sunteți prea mulțumiți de felul în care arătați. Această îngrijorare vă va ocupa toată noaptea.

Bani - Oricât de repede ați dori să progresați material, nu e momentul pentru investiții riscante. Aveți grijă de economiile voastre!

Horoscopul integral, în Click!

Horoscop

